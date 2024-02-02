Война Израиля и ХАМАС. Главное

SANA сообщило о ракетном ударе Израиля южнее Дамаска, КСИР сократил число офицеров в Сирии, Израиль не подтвердил сообщения о новой сделке. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

В связи с израильскими ударами Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) сократил присутствие высокопоставленных офицеров в Сирии, передавал накануне Reuters . По словам источников агентства, решение Ирана частично связано с нежеланием быть втянутым в конфликт, который разгорается на Ближнем Востоке. Те офицеры, которые остались в Сирии, сменили местоположение своих объектов и резиденций.

Израиль ранним утром нанес ракетный удар по целям южнее Дамаска, сообщил источник SANA. Ракеты были выпущены с Голанских высот. По словам собеседника агентства, сирийские средства ПВО сбили большинство снарядов, в результате атаки «нанесен материальный ущерб».

Израиль дал согласие на введение режима прекращения огня в секторе Газа, на это есть предварительное подтверждение и ХАМАС, сообщил МИД Катара. По словам источника JP, речь на переговорах шла о 40-дневном перемирии, во время которого группировка должна освободить еще более 100 заложников. Дальнейший этап будет предусматривать освобождение израильских военных и передачу тел погибших заложников.

Израильские военные разрушили почти 40% из 2,8 тыс. зданий в секторе Газа, расположенных в радиусе километра от границы. К таким выводам на основе изученных спутниковых данных пришел профессор Еврейского университета в Иерусалиме Ади Бен Нун, пишет WSJ. По словам профессора, большая часть зданий были жилыми. Их снос, судя по всему, является частью плана Израиля по созданию буферной зоны шириной в 1 км вдоль границы, отмечает издание.

Интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась, сообщил 15 января министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, скоро эта фаза завершится и в районе Хан-Юнис на юге эксклава.

ЦАХАЛ вывела из сектора Газа 36-ю бронетанковую дивизию «Гааш». В эту дивизию в том числе входит 1-я пехотная бригада «Голани», которая выполняет задачи в пределах северной границы Израиля и в Самарии. Подразделение вывели для отдыха и тренировок. В секторе Газа продолжают вести боевые действия еще три дивизии.

Действия Израиля последовали за сообщением о недовольстве США тем, что тот не следует советам американской администрации. Об этом говорили источники Axios. Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщал о переговорах с Израилем о переходе к операциям низкой интенсивности в секторе Газа.