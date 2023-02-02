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МИД Казахстана подтвердил стремление к сотрудничеству с Евросоюзом

Астана заявляет, что намерена продвигать все более тесное и многогранное сотрудничество с Евросоюзом. Брюссель в свою очередь поддержал проводимые в Казахстане реформы
Фото: Hendrik Schmidt / Global Look Press
Фото: Hendrik Schmidt / Global Look Press

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и вице-премьер, глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди опубликовали совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между ЕС и Казахстаном. В документе подчеркивается стремление Казахстана к развитию сотрудничества с Европой.

«Мы вновь подтверждаем наше стремление к созданию прочной и перспективной основы для сотрудничества между ЕС и Центральной Азией, а также к укреплению регионального диалога в Центральной Азии, который является ключом к процветанию, стабильности и устойчивому развитию... В этот знаменательный для наших отношений год мы с уверенностью смотрим в будущее нашего все более тесного и многогранного сотрудничества. Мы полны решимости продвигать его во благо людей Европейского Союза и Казахстана, а также для большей региональной стабильности и процветания», — говорится в документе.

Евросоюз, как указано в заявлении, поддерживает «крупномасштабные политические и экономические реформы в Казахстане», а также расследование столкновений в Казахстане в январе 2022 года.

В декабре 2015 года Европейский союз и Казахстан подписали Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС). Согласно данным представительства ЕС в Казахстане, союз — главный торговый партнер Казахстана, на его долю приходится 40% внешней торговли страны. Евросоюз является и главным инвестором в экономику республики, на него приходится почти половина всех иностранных инвестиций.

Накануне лидер парламентской партии «Ак Жол» Азат Перуашев заявил, что его сторонники намерены в будущем поставить вопрос о вступлении Казахстана в ЕС. 19 января эта партия исключила из своих рядов депутата мажилиса Азамата Абильдаева за пророссийскую позицию относительно военной операции на Украине.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Казахстан Евросоюз Жозеп Боррель
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