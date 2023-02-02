Путин заявил о «лысых Карпатах» из-за продажи кругляка

Владимир Путин не исключил, что Карпаты на Украине будут «лысыми» из-за продажи кругляка

Украинские власти продавали плодородный слой земли и лес-кругляк, отметил Владимир Путин на встрече с представителями патриотических организаций. По мнению президента России, это приведет к тому, что лесов в Карпатах не будет

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Факты продажи властями Украины плодородного слоя земли действительно были, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Участник «Юнармии» Лев Кравченко на мероприятии рассказал, что в 2021 году в генконсульство России в Германии обратился фермер, сообщивший, что на его участке найдена медаль «За отвагу». Юнармейцы проделали большую работу по выявлению личности героя и узнали, что награжден был автоматчик Виктор Александрович Голдов, который в боях под Ростовом уничтожил 13 нацистов. По словам Кравченко, красноармеец погиб в 1944 году в боях за правобережную Украину. Участник «Юнармии» не исключил, что тот мог передать награду другу, но предположил, что, «скорее всего, дело в другом».

«Как мы узнали, Украина продавала свой плодородный слой, как нацисты делали в Великую Отечественную войну, и, скорее всего, медаль так попала туда», — заключил Кравченко.

«Не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, хотя такие факты есть. И лес-кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири. Там уже скоро все Карпаты лысыми останутся», — ответил Путин.

И добавил, что на Украине действительно продавали землю за границу и продолжают это делать.