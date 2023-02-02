Арестовали отвечавшего за снабжение армии экс-замминистра обороны Украины

Вячеслав Шаповалов (Фото: Министерство обороны Украины)

Бывший заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов арестован на два месяца, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Печерский суд Киева назначил ему в качестве меры пресечения арест с возможностью внесения залога в размере более 402 млн грн (более 760 млн руб. по текущему курсу).

Шаповалов, отвечавший в министерстве за материально-техническое обеспечение ВСУ, подал в отставку 24 января на фоне скандала о закупках для армии по завышенным ценам.



Расследование началось после публикации издания ZN.ua, которое обнародовало данные из контракта ведомства на закупку продовольствия в 2023 году для воинских частей в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Следователи считают, что Шаповалов составлял договоры о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также причастен к закупке некачественных бронежилетов и другой амуниции для Вооруженных сил Украины.