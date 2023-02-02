СК сообщил о гибели на Украине полковника юстиции Андрея Фризена

СК сообщил о гибели на Украине полковника юстиции

Погибший Андрей Фризен находился в отставке. В зону боевых действий он отправился добровольцем

Андрей Фризен (Фото: СК РФ)

В зоне военной операции погиб старший следователь-криминалист в отставке полковник юстиции Андрей Фризен. О его смерти сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

В ведомстве рассказали, что Фризен отправился на службу в армию добровольцем весной прошлого года. «Защищая Отечество, получил ранение, но, пройдя лечение, осенью снова вернулся в строй. При выполнении боевой задачи Андрей Абрамович трагически погиб», — сообщил СК.

В Следственном комитете также рассказали, что Фризен служил следователем, прокурором-криминалистом, следователем-криминалистом в органах прокуратуры и Следственного комитета. «На его счету многие раскрытые тяжкие и особо тяжкие преступления», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года Следственный комитет сообщал о гибели своего действующего сотрудника в Донбассе. 30 декабря в результате обстрела Донецка был убит подполковник юстиции Евгений Рыбаков, который был заместителем руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК РФ по Объединенной группировке войск.

После гибели Рыбакова глава СК Александр Бастрыкин потребовал повысить меры безопасности для сотрудников ведомства, которые находятся в зоне специальной военной операции и расследуют преступления украинских военнослужащих.