В Москве арестовали мужчину по делу о госизмене

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Пешкова С.Н. по делу о госизмене, следует из данных базы столичных судов.

Детали обвинения неизвестны: дела по этой статье обычно засекречиваются и слушаются в закрытом режиме.

В суде отказались комментировать РБК ситуацию с Пешковым.

Статья 275 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет за это преступление. Один из самых суровых приговоров по этой статье получил журналист Иван Сафронов. В сентябре 2022 года его приговорили к 22 годам колонии (по совокупности эпизодов) строгого режима. Журналист вину не признавал и настаивал, что сведения, которые, по версии обвинения, составляют гостайну, свободно доступны в интернете.