Лавров приравнял стремление к миру к готовности всегда себя защищать

Глава МИД не согласился с выражением: «Хочешь мира — готовься к войне», и сформулировал свою позицию так: «Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать»

Дмитрий Киселев и Сергей Лавров (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что однозначно выступает за мир. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24» и «РИА Новости».

«Я за мир», — рассказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава МИД не согласился с выражением: «Хочешь мира — готовься к войне». «Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: «Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать», — отметил он.

Министр выразил уверенность, что из сложившейся геополитической ситуации Россия выйдет «окрепшей» и способной «еще более эффективно — в любой ситуации — себя защищать».

Президент Владимир Путин в феврале прошлого года, отвечая на вопрос, можно ли использовать силу, оставаясь на стороне добра, заявлял: «Ну, а почему вы думаете, что добро должно оставаться бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить».

Еще в 2015 году Путин, говоря о военной операции в Сирии против террористической организации «Исламского государства» (запрещена в России), рассказывал, что еще в детстве «ленинградская улица» научила его одному правилу: «если драка неизбежна, бить надо первым».

С начала военных действий на Украине президент неоднократно заявлял о необходимости России себя защищать. Летом он сравнивал события на Украине с временами Петра I. «То, что нам приходится защищать себя, бороться — это очевидные вещи. <...> Вот Петр Первый Северную войну 21 год вел. Казалось бы там, воевал со Швецией, чего-то отторгал... Ничего не отторгал: он возвращал. Да, а как? Так и есть», — говорил Путин.