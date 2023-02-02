Роберт Гейтс назвал маловероятными гарантии для Киева в рамках НАТО

Бывший министр обороны США считает, что Киеву нужно дать гарантии вне блока, которые не потребуют отправки натовских войск в случае необходимости, но предоставят ему достаточно возможностей для сдерживания России

Роберт Гейтс (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Бывший министр обороны США Роберт Гейтс (2006–2011 годы) считает маловероятным, что Украина получит гарантии безопасности в рамках членства в НАТО. Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.

Гейтс допустил гарантии для Украины вне альянса, которые не потребуют отправки натовских войск в случае необходимости, но предоставят Киеву достаточно современных вооружений, чтобы сдерживать Россию. «Думаю, шансы на то, что это произойдет в рамках членства в НАТО, очень малы», — полагает он.

Когда в 2008 году стал вопрос о вступлении Украины и Грузии в НАТО, Гейтс, по его словам, отнесся к этому скептически. Против этого возражали Германия и Франция. «Я думаю, что в Европе остается значительная оппозиция вступлению Украины в НАТО, и я подозреваю, что она будет и в сенате США, потому что нужно помнить, что НАТО изначально — это военный союз. И вопрос в том, готовы ли эти правительства и их население отправить своих сыновей и дочерей воевать на Украину, за Украину. И я думаю, что, особенно в Европе, ответ, вероятно, нет», — указал экс-глава Пентагона.

После присоединения к России украинских территорий осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Страну поддержали девять государств, однако решение должно приниматься всеми 30 членами альянса. Пока блок ограничивается заявлениями, что «двери НАТО открыты».

В январе Зеленский заявил, что Киев ждет от альянса большего, чем заявления об «открытых дверях». «Нам нужны шаги вперед. Решение будет в Вильнюсе [летом там пройдет саммит НАТО], мы очень ждем мощных шагов, чего-то большего, чем просто открытые двери, — это будет важным сигналом», — сказал украинский лидер.

Россия настаивает на отказе от продвижения НАТО на восток, в том числе за счет Украины.