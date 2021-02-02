В Молдавии завели против дипломата из России дело о попытке вывоза валюты

Фото: border.gov.md / Facebook

В Молдавии пограничная полиция возбудила уголовное дело в связи с попыткой незаконного вывоза валюты российским дипломатом, сообщили РБК в пресс-службе погранполиции.

Согласно данным национальной таможенной службы, инцидент произошел 31 января в аэропорту Кишинева. «В результате проверки, проведенной таможенниками с согласия и в присутствии дипломата, в его багаже была обнаружена не заявленная иностранная валюта, стоимость которой превышает максимальную сумму, разрешенную законодательством», — сообщили в службе.

Из Молдавии разрешен вывоз валюты без декларирования в сумме не более €10 тыс.

Пресс-секретарь погранполиции Раиса Новицки уточнила, что сотрудник российского посольства пытался вывезти из страны более $50 тыс., передает «Интерфакс». По ее данным, когда дипломат проходил контроль перед вылетом, сработали датчики специального детектора. Он отказался показать полицейским содержимое ручной клади и указать наличие валюты, сославшись на дипломатическую неприкосновенность, передает агентство слова пресс-секретаря.

РБК направил запрос в таможенную службу Молдавии, посольство России в Молдавии, пресс-службу МИДа и обратился за комментарием к официальному представителю министерства Марии Захаровой.