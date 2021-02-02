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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения подала жалобу на Азербайджан в ЕСПЧ

Ереван утверждает, что войну в Нагорном Карабахе развязал Азербайджан, нарушив при этом множество защищенных конвенциями прав жителей
Нагорный Карабах. Степанакерт
Нагорный Карабах. Степанакерт (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу на Азербайджан. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице представительства Армении в ЕСПЧ в Facebook.

«Правительство Армении утверждает, что Азербайджан нарушил право на жизнь, запрет на пытки и бесчеловечное обращение, право на свободу, право на собственность, право на личную и семейную жизнь, право на образование, а также ряд других конвенционных прав населения Арцаха (Нагорного Карабаха) и Армении», — говорится в сообщении.

К заявлению были приложены доказательства, отметили в представительстве. Кроме того, армянская сторона пообещала предоставить суду большое количество доказательств по уже поданным искам.

Материал дополняется.

Автор
Владислав Гордеев
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