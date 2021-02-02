Эрдоган допустил создание новой конституции Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости начать дискуссию по поводу создания новой конституции страны. Об этом глава государства сказал по итогам заседания турецкого правительства, сообщает Anadolu.

«Возможно, Турции пора снова обсудить новую конституцию. Мы можем приступить к этому в ближайшее время», — сказал он.

По словам президента, «этот процесс должен быть реализован прозрачно». «Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации», — отметил Эрдоган.

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