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Политика ,  
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WSJ узнала о привязке ситуации в Израиле к оглашению США «сделки века»

Документ готовили в обстановке секретности два года, изначально предполагая, что его не поддержат палестинцы
Фото: Alex Brandon / AP

Администрация Дональда Трампа изначально предполагала, что «сделка века» по урегулированию арабо-израильского конфликта не заинтересует палестинскую сторону. По данным The Wall Street Journal (WSJ), основной целью публикации документа было стремление поддержать Израиль на фоне политического кризиса в стране.

Как утверждают источники издания в американской администрации, изначально предполагалось, что документ будет обнародован после утверждения нового правительства в декабре. Но поскольку этого не произошло, а в стране были назначены новые выборы (они пройдут в марте), было решено обнародовать мирный план сейчас.

При этом составители плана, руководил которыми советник президента США Джаред Кушнер, решили занять израильскую сторону в самых спорных моментах касательно, например, границ.

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WSJ также отметила, что саму «сделку века» готовили в обстановке строжайшей секретности два года, а доступ к информации об этом документе имели только четыре человека: Кушнер, посол США в Израиле Дэвид Фридман, бывший специальный посланник президента Ави Берковиц и его предшественник Джейсон Гринблатт. С различными вариантами документа периодически знакомили вице-президента Майка Пенса и государственного секретаря Майка Помпео.

Желание сохранить документ в секрете привело к тому, что его не стали переводить с английского на арабский и иврит, опасаясь утечки через переводчиков.

WSJ указывает, что США в течение месяца вели переговоры со странами Европы и Ближнего Востока, рассчитывая заручиться их поддержкой, однако в результате не сумели добиться своего. В частности, недовольство итоговой версией документа высказали власти Иордании, а целый ряд арабских стран отнеслись к плану настороженно.

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«Сделка века» была представлена 28 января. Она предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского, при этом Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, а палестинской столицей станет Восточный Иерусалим. Кроме того, согласно плану, на Храмовой горе в Иерусалиме сохранится статус-кво, палестинское движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризован.

Палестинские власти план отвергли. Глава автономии Махмуд Аббас заявил, что не желает войти в историю политиком, «продавшим Иерусалим».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Израиль, Палестина
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