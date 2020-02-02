WSJ узнала о привязке ситуации в Израиле к оглашению США «сделки века»

Документ готовили в обстановке секретности два года, изначально предполагая, что его не поддержат палестинцы

Фото: Alex Brandon / AP

Администрация Дональда Трампа изначально предполагала, что «сделка века» по урегулированию арабо-израильского конфликта не заинтересует палестинскую сторону. По данным The Wall Street Journal (WSJ), основной целью публикации документа было стремление поддержать Израиль на фоне политического кризиса в стране.

Как утверждают источники издания в американской администрации, изначально предполагалось, что документ будет обнародован после утверждения нового правительства в декабре. Но поскольку этого не произошло, а в стране были назначены новые выборы (они пройдут в марте), было решено обнародовать мирный план сейчас.

При этом составители плана, руководил которыми советник президента США Джаред Кушнер, решили занять израильскую сторону в самых спорных моментах касательно, например, границ.

WSJ также отметила, что саму «сделку века» готовили в обстановке строжайшей секретности два года, а доступ к информации об этом документе имели только четыре человека: Кушнер, посол США в Израиле Дэвид Фридман, бывший специальный посланник президента Ави Берковиц и его предшественник Джейсон Гринблатт. С различными вариантами документа периодически знакомили вице-президента Майка Пенса и государственного секретаря Майка Помпео.