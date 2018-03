Венгрия обвиняет «Газпром» в коррупции?

Находящийся в венгерской столице с визитом министр промышленности, науки и технологии России Александр Дондуков заявил сегодня о согласии на совместное с венгерскими властями расследование обстоятельств приобретения ведущей химической компании этой страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение законность этой сделки и высказал мнение о возможной ее связи с отмыванием грязных денег и организованной преступностью. Не отрицая вероятности участия "Газпрома" в приобретении Borsodchem, Дондуков заявил: "Мы проведем совместное расследование и привлечем российский Центробанк, так что ни венгерская, ни российская сторона не понесут потери".

Вместе с тем, Дондуков отметил, что когда на российском рынке "агрессивно" действовали венгерские инвесторы, это только приветствовалось. "Европе следует готовиться к притоку российского инвестиционного капитала в ближайшем будущем" - , заключил российский министр.

Следует отметить, что незаконного в сделке по приобретению Borsodchem «Газпромом», даже если она и состоялась - нет. Еще в сентябре появились сообщения, что "Газпром" купил в Венгрии химический завод ВС. Правда, тогда сразу пошли вниз акции завода. Якобы, Milford Holdings Ltd увеличила свою долю в предприятии с 0,6 до 24,58%. Еще 24,22% акций были приобретены Bank of New York. Западные аналитики решили, что за покупками стоит "Газпром". Однако доказательств реальности этой сделки нет никаких.

Правда, венгерское руководства завода не стало утруждать себя поиском доказательств, а 22 сентября официально объявило покупку "Газпромом" 24,7% своих акций "попыткой недружественного поглощения". Теперь еще и правительство страны вмешалось в этот вопрос.

Отметим, что BС - крупнейшее в Венгрии нефтехимическое предприятие, специализируется на производстве пластиков и ПВХ. 52% продукции экспортируется в Европу.