Политика⁠,
0

WSJ узнала о предложении Судана России о базе с «видом на Красное море»

WSJ: Судан предложил России военную базу с «видом на Красное море»
Россия собиралась развернуть в Судане пункт материально-технического обеспечения ВМС России еще несколько лет назад. Эти планы откладывались и, как говорил в ноябре российский посол, были приостановлены из-за гражданской войны
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Правительство Судана предложило разместить на своей территории военно-морскую базу России, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди суданских чиновников.

План, направленный официальным лицам в Москве, состоит из 25 страниц. Судан предложил размещение до 300 российских военнослужащих и до четырех военных кораблей, в Порт-Судане или в другом месте в Красном море, утверждает издание. База, пишет издание, занимает «беспрецедентное место с видом на важнейшие торговые пути Красного моря». России предложат также доступ к выгодным горнодобывающим концессиям в Судане, третьем по величине производителе золота в Африке, говорится в статье.

В случае если договоренности будут достигнуты, они станут «стратегическим преимуществом для Москвы» и «тревожным событием для США», которые стремятся не допустить контроля России и Китая над африканскими портами, указывает WSJ. При этом неназванный суданский военный чиновник сказал изданию, что Судану нужны новые поставки оружия.

РБК направил запрос в Минобороны России.

Отдельно в материале со ссылкой на американского чиновника говорится, что российская база в Ливии или Порт-Судане «может расширить возможности страны по проецированию силы». Соглашение с Суданом также укрепит «позиции России, повышая ее международный престиж и влияние», считает отставной генерал-майор американских Военно-воздушных сил Марк Хикс, командовавший подразделениями специального назначения США в Африке.

В Судане с 2023 года продолжается гражданская война, она началась из-за конфликта временного переходного совета, на стороне которого находятся вооруженные силы, с военизированной организацией «Силы быстрого реагирования» (Rapid Support Force, RSF). Обе стороны участвовали в государственных переворотах 2019 и 2021 годов, но не смогли договориться о сроках интеграции RSF в вооруженные силы страны. Как сообщали в ООН, гражданская война стала причиной гибели почти 20 тыс. человек и привела к «самому разрушительному гуманитарному и миграционному кризису в мире».

Судан: ключевые факты о стране и вооруженном конфликте в Дарфуре
База знаний
Фото:Peter Macdiarmid / Getty Images

В 2020 году Россия и Судан договорились подписать межгосударственное соглашение, в соответствии с которым последний согласился на создание и размещение на своей территории пункта материально-технического обеспечения ВМС России. Такие планы рассматривались еще до переворота в 2019 году, но позже переговоры зашли в тупик. В феврале 2025 года глава МИД Судана Али Юсеф Шариф отмечал, что стороны достигли взаимопонимания о развертывании базы. При этом, как сообщил в ноябре 2025 года посол России в Судане Андрей Черновол, с учетом военного конфликта на территории страны «движение по этому вопросу пока приостановлено».

Кирилл Соколов
Ольга Ваганова
Судан военная база Красное море Россия
