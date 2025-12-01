 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Каспийск атаковали беспилотники

Военная операция на Украине
Глава Дагестана заявил о предотвращении атаки беспилотников, дроны сбили над территорией Каспийска. По данным республиканского минздрава, пострадал 12-летний ребенок. Девочку госпитализировали с ранением грудной клетки
Над территорией Каспийска средства противовоздушной обороны сбили беспилотники, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в телеграм-канале. По информации республиканского Минздрава, пострадала 12-летняя девочка.

«Сегодня в нашей республике была предотвращена атака вражеских беспилотников. На месте работают оперативные службы, все органы власти действуют в режиме оперативного штаба», — написал Меликов.

Пострадавшую в результате атаки БПЛА девочку доставили в республиканскую клиническую больницу. «Ребенок 12 лет получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки, жизни и здоровью ее ничего не угрожает. После госпитализации в ДРКБ ее лечением занимаются специалисты», — сообщили в Минздраве Дагестана.

В Северной Осетии и Ставропольском крае сообщили об угрозе атаки дронов
Политика

Ночью на территории Дагестана была объявлена угроза атаки беспилотников. Соответствующее уведомление МЧС республики распространило в 2:49, предупредив о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Около 5 утра Росавиация объявила о приостановке работы аэропорта города Грозный, который находится примерно в 165 км от Каспийска по прямой. Временные ограничения действовали также в соседних Северной Осетии и Ингушетии — в аэропортах Владикавказа и Магаса.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь над регионами России были сбиты 32 украинских беспилотника. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Новгородская, Ростовская, Ленинградская, Воронежская, Волгоградская, Курская, Смоленская и Тульская области, а также Краснодарский край, где обломки дрона повредили вышку сотовой связи и три частных дома. О пострадавших власти регионов не сообщали.

Милена Костерева
Дагестан беспилотники Каспийск Сергей Меликов
