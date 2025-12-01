 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Еврокомиссар предостерег США от «исторической ошибки огромных масштабов»

Сюжет
Военная операция на Украине
Переговорщики Трампа должны гарантировать, что стремление к мирному соглашению не приведет к тому, что Россия избежит судебного преследования, уверен Майкл Макграт. МИД заявлял, что решения трибунала против России «будут ничтожны»
Майкл Макграт
Майкл Макграт (Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Любая попытка «стереть прошлое» для России в мирном соглашении станет «исторической ошибкой огромных масштабов», заявил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт в интервью Politico.

Переговорщики американского президента Дональда Трампа должны гарантировать, что стремление к прекращению огня не приведет к тому, что Россия избежит судебного преследования, считает он.

«Они должны быть привлечены к ответственности», — сказал Макграт.

Трамп, как отмечает издание, неоднократно отзывался о своем российском коллеге Владимире Путине в позитивном ключе, часто отмечая, что ему удается вести «хороший разговор» с ним. Глава Белого дома также рассчитывает на новое экономическое и энергетическое партнерство с Россией и даже обсуждал с ним организацию хоккейных матчей после завершения конфликта, пишет Politico. В мирном плане из 28 пунктов говорится, что «Россия будет реинтегрирована в мировую экономику», и предлагается вновь принять ее в «Большую восьмерку». В нем также идет речь о поэтапной отмене санкций против России.

Euronews рассказал, как США ставят под угрозу создание ЕС трибунала
Политика
Фото:Alex Wong / Getty Images

Летом Совет Европы и украинский президент Владимир Зеленский согласовали создание специального трибунала ЕС против России, который будет размещен в Нидерландах. Осенью глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что в трибунале согласились участвовать 26 стран союза из 27.

Совет ЕС называл целью создания спецтрибунала заполнение пробела в полномочиях Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Россия вышла из-под юрисдикции МУС в 2016 году. Весной 2023 года суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Москва назвала это решение ничтожным, поскольку не признает юрисдикцию МУС. После начала военных действий на Украине Москва также вышла из Совета Европы.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что присоединение третьих стран к трибуналу Москва расценит как «враждебный демарш», а его решения для нее «будут ничтожны». Кремль называл позицию стран Совета Европы, желающих создать трибунал, «однобокой и неконструктивной».

Песков, отвечая на вопрос Sky News о том, «беспокоится ли Путин, что окажется в суде по военным преступлениям», говорил: «Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Елена Чернышова
еврокомиссар США мирный план трибунал Россия
Материалы по теме
В Совете Европы рассказали о ходе подготовки спецтрибунала против России
Политика
Каллас выразила надежду, что США присоединятся к спецтрибуналу по России
Политика
МИД предостерег от присоединения к спецтрибуналу Совета Европы и Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 08:26 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 08:26
Баффетт и Кук уходят на пенсию. Почему их преемникам крупно не повезетПодписка на РБК, 08:35
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Трамп пообещал проверить сообщения о приказе Хегсета добить раненых Политика, 08:14
Дела о таможенной стоимости приняли неожиданный поворот: разбор практикиПодписка на РБК, 08:07
ФСБ заявила о покушении на сотрудника Минобороны в Крыму Политика, 08:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:58
Украина ответила на протест Казахстана из-за атаки на КТК в Новороссийске Политика, 07:50
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Над Россией за ночь сбили 32 дрона Политика, 07:43
Еврокомиссар предостерег США от «исторической ошибки огромных масштабов» Политика, 07:37
Москвичам спрогнозировали туман в первый день календарной зимы Общество, 07:35
Рубль крепкий, а доверие хрупкое: почему россияне несут валюту в банкиПодписка на РБК, 07:30
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Сенаторы США заподозрили главу Пентагона в военных преступлениях Политика, 07:22
Киев признал причастность к атакам на два танкера в Черном море Политика, 07:17