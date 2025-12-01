Еврокомиссар предостерег США от «исторической ошибки огромных масштабов»

Переговорщики Трампа должны гарантировать, что стремление к мирному соглашению не приведет к тому, что Россия избежит судебного преследования, уверен Майкл Макграт. МИД заявлял, что решения трибунала против России «будут ничтожны»

Майкл Макграт (Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Любая попытка «стереть прошлое» для России в мирном соглашении станет «исторической ошибкой огромных масштабов», заявил еврокомиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права Майкл Макграт в интервью Politico.

Переговорщики американского президента Дональда Трампа должны гарантировать, что стремление к прекращению огня не приведет к тому, что Россия избежит судебного преследования, считает он.

«Они должны быть привлечены к ответственности», — сказал Макграт.

Трамп, как отмечает издание, неоднократно отзывался о своем российском коллеге Владимире Путине в позитивном ключе, часто отмечая, что ему удается вести «хороший разговор» с ним. Глава Белого дома также рассчитывает на новое экономическое и энергетическое партнерство с Россией и даже обсуждал с ним организацию хоккейных матчей после завершения конфликта, пишет Politico. В мирном плане из 28 пунктов говорится, что «Россия будет реинтегрирована в мировую экономику», и предлагается вновь принять ее в «Большую восьмерку». В нем также идет речь о поэтапной отмене санкций против России.

Летом Совет Европы и украинский президент Владимир Зеленский согласовали создание специального трибунала ЕС против России, который будет размещен в Нидерландах. Осенью глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что в трибунале согласились участвовать 26 стран союза из 27.

Совет ЕС называл целью создания спецтрибунала заполнение пробела в полномочиях Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Россия вышла из-под юрисдикции МУС в 2016 году. Весной 2023 года суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Москва назвала это решение ничтожным, поскольку не признает юрисдикцию МУС. После начала военных действий на Украине Москва также вышла из Совета Европы.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявляла, что присоединение третьих стран к трибуналу Москва расценит как «враждебный демарш», а его решения для нее «будут ничтожны». Кремль называл позицию стран Совета Европы, желающих создать трибунал, «однобокой и неконструктивной».

Песков, отвечая на вопрос Sky News о том, «беспокоится ли Путин, что окажется в суде по военным преступлениям», говорил: «Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого».