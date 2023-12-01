Война Израиля и ХАМАС. Главное

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ЦАХАЛ возобновила военные действия в секторе Газа. Утром Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении перемирия. Как заявили в ЦАХАЛ, за час до конца режима прекращения огня из анклава в сторону израильских общин была выпущена ракета, которую удалось сбить. Израильская авиация вновь наносит удары по сектору Газа.

Накануне Израиль и ХАМАС провели седьмой обмен. Израиль отпустил 30 палестинских заключенных, а ХАМАС освободил восемь человек. Среди них 21-летняя Майя Шем, гражданка Израиля и Франции, которую боевики похитили на музыкальном фестивале «Нова». После похищения ХАМАС опубликовал видео с девушкой, где та рассказала, что ей сделали операцию после ранения руки. Тетя Шем добавила, что операцию проводил ветеринар.

Среди освобожденных заложников оказалась также израильтянка Сапир Коэн, невеста россиянина Александра Труфанова. Молодой человек остается в плену. Ранее ХАМАС освободил его мать, 50-летнюю Елену Труфанову, и бабушку, 73-летнюю Ирену Тати. Обе также имеют гражданство России. Женщин группировка отпустила «в знак признательности» за позицию российского президента Владимира Путина. Отец Александра Виталий Труфанов погиб в ходе нападения на Израиль 7 октября.

Израильские спецслужбы готовятся к поиску и убийству лидеров ХАМАС по всему миру после окончания войны, сообщили источники WSJ. По их словам, приказ дал премьер Биньямин Нетаньяху, участников группировки будут выслеживать в том числе в Ливане, Турции и Катаре. Как отмечает WSJ, ранее Израиль воздерживался от нападений на лидеров движения в других странах, чтобы избежать дипломатических скандалов, но после 7 октября власти пересмотрели свое мнение.

Израиль сообщал о гибели более 1,4 тыс. человек, но позже пересмотрел число жертв — по предварительным данным, их 1,2 тыс. За погибших израильских граждан ошибочно могли принять сожженные тела боевиков ХАМАС, пишет The Times of Israel. Число погибших в секторе Газа возросло до 16 тыс. человек, сообщили в подконтрольном группировке Минздраве анклава. Свыше 35 тыс. получили ранения.