Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

По мнению Леонида Кравчука, на переговорах с лидерами стран «нормандской четверки» Зеленский должен руководствоваться национальными интересами и заявить, что Киев «обманули с Будапештским меморандумом»

Леонид Кравчук (Фото: Zuma / TASS)

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский на предстоящих переговорах с лидерами стран-участниц «нормандского формата» должен в первую очередь руководствоваться национальными интересами. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Главное тут — мужество, воля и смелость заявить об этих интересах. Украина сделал шаги, которые от нее хотели. Посмотрим, что они [лидеры «нормандской четверки»] скажут, и в первую очередь Путин», — сказал Кравчук.

По его словам, Зеленскому на переговорах следует «защищать Украину». «Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом», — добавил он. Как считает Кравчук, с Украиной на самом деле «играют, как кот с мышью» и помогают Киеву «только на словах».

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Россией, Украиной, США и Великобританией. Он гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на вступление Киева в договор о нераспространении ядерного оружия и отказ от советского ядерного оружия.

Весной 2018 года Александр Турчинов, который на тот момент был секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины, заявил, что Киев допустил большую ошибку, подписав меморандум и отказавшись от ядерного оружия. Данные Украине гарантии безопасности «даже не стоят бумаги, на которой они были написаны», говорил он.