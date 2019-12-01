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Политика ,  
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Первый президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
По мнению Леонида Кравчука, на переговорах с лидерами стран «нормандской четверки» Зеленский должен руководствоваться национальными интересами и заявить, что Киев «обманули с Будапештским меморандумом»
Леонид Кравчук (Фото: Zuma / TASS)

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский на предстоящих переговорах с лидерами стран-участниц «нормандского формата» должен в первую очередь руководствоваться национальными интересами. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Главное тут — мужество, воля и смелость заявить об этих интересах. Украина сделал шаги, которые от нее хотели. Посмотрим, что они [лидеры «нормандской четверки»] скажут, и в первую очередь Путин», — сказал Кравчук.

По его словам, Зеленскому на переговорах следует «защищать Украину». «Это не просто слова. Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом», — добавил он. Как считает Кравчук, с Украиной на самом деле «играют, как кот с мышью» и помогают Киеву «только на словах».

Будапештский меморандум был подписан в 1994 году Россией, Украиной, США и Великобританией. Он гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на вступление Киева в договор о нераспространении ядерного оружия и отказ от советского ядерного оружия.

Весной 2018 года Александр Турчинов, который на тот момент был секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины, заявил, что Киев допустил большую ошибку, подписав меморандум и отказавшись от ядерного оружия. Данные Украине гарантии безопасности «даже не стоят бумаги, на которой они были написаны», говорил он.

Переговоры в «нормандском формате» должны состояться 9 декабря в Елисейским дворце в Париже. В низ примут участие президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эмманюэль Макрон.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что на полях саммита Путин и Зеленский проведут отдельную встречу. Возможность двусторонней встречи президентов допустил и помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Последние переговоры лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины прошли в 2016 году.

Теги: Леонид Кравчук, Владимир Зеленский, Украина
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