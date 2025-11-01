 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В суд поступил новый протокол на Бориса Вишневского

Борис Вишневский
Борис Вишневский (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

В Василеостровский районный суд Петербурга 30 октября поступил новый административный протокол на зампредседателя партии «Яблоко» и экс-депутата петербургского парламента Бориса Вишневского (признан Минюстом иноагентом).

Протокол составлен по ст. 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации). Заседание назначено на 4 декабря, защищать Вишневского будет адвокат Александр Кобринский.

В октябре кассационный суд отменил постановление о штрафе по аналогичной статье, указав на процессуальные нарушения.

Суд оштрафовал политика на 15 тыс. руб. в августе 2024 года. Причиной стало его интервью общероссийскому общественному движению в защиту прав избирателей «Голос» (признан Минюстом иноагентом). Гособвинение указывало, что «Голос» — подразделение нежелательной в России «Европейской сети организации по наблюдению за выборами» (ENEMO). Когда-то «Голос» был ее участником, но после признания ENEMO нежелательной в России в 2021 году движение заявляло, что уже не взаимодействует с ней, рассказал РБК сопредседатель движения «Голос» Станислав Андрейчук.

Вишневский счел решение суда незаконным и оспорил его. В начале октября в «Яблоке» сообщили, что дело пересмотрят, в итоге Вишневскому отменили приговор.

Вишневский — кандидат технических наук, публицист, лауреат премии Союза журналистов «Золотое перо России»; писал в том числе для «Новой газеты» (осенью 2022 года издание лишили лицензии, тогда же регистрацию отозвали у его сайта). На последних выборах в Законодательное собрание города несколько кандидатов сменили фамилии и стали «двойниками» Вишневского (на предвыборных плакатах у них были схожие прически и бороды).

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
партия Яблоко иноагенты суд нежелательные организации Борис Вишневский
