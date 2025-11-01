 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Вэнс захотел обратить жену в христианство и подвергся критике индийцев

Вэнс выразил надежду на то, что его супруга-индуистка примет христианскую веру. Это вызвало недовольство среди индийцев и американцев индийского происхождения
Джей Ди Вэнс с супругой&nbsp;Ушей&nbsp;Чилукури Вэнс
Джей Ди Вэнс с супругой Ушей Чилукури Вэнс (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вызвал в обществе негативную реакцию, заявив о своей надежде на то, что его жена Уша Вэнс, имеющая индийские корни и воспитанная в индуистской семье, обратится в католическую веру. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Надеюсь ли я, что в конце концов она каким-то образом проникнется тем же, чем я проникся в церкви? — сказал он на мероприятии в Университете Миссисипи, отвечая на вопрос из зала. — Да, я искренне этого хочу, потому что верю в христианское Евангелие и надеюсь, что в конце концов моя жена воспримет это так же».

После этого Вэнса раскритиковали некоторые индийцы, а также американцы индийского происхождения. Они утверждали, что Вэнс не уважает религиозные убеждения своей супруги. Некоторые также выразили мнение, что данные высказывания указывают на то, что индуизм, с точки зрения Вэнса, занимает второстепенное место в современном мире.

Исполнительный директор Индуистского американского фонда Сухаг Шукла напомнила, что Вэнс не пастор, который мог бы так выразиться, а вице-президент. «В обществе царит полная неопределенность, — сказала Шукла. — Это лишь усилило страхи».

Уша Вэнс публично не комментировала ни высказывание мужа, ни реакцию на него. Сам Вэнс в ответ на комментарий пользователя социальной сети X, обвинившего его в том, что он «пренебрегает религией своей жены», написал, что это сообщение «отвратительное», а также назвал супругу «самым удивительным благословением» в своей жизни.

«Она сама много лет назад убедила меня вернуться к вере. Она не христианка и не планирует переходить в христианство, но, как и многие люди в межконфессиональном браке или любых межконфессиональных отношениях, я надеюсь, что однажды она будет смотреть на вещи так же, как я», — уточнил он.

В июне жена Вэнса заявляла, что их дети ходят в католическую школу, но у них есть выбор, принимать ли крещение.

«Дети знают, что я не католичка, и у них есть широкий доступ к индуистской традиции: книги, которые мы им дарим, вещи, которые мы им показываем, недавняя поездка в Индию и некоторые религиозные аспекты этой поездки», — рассказала она. — Так что это часть их жизни и они знают многих практикующих индуистов как часть своей семьи».

NYT пишет, что эти «семейные проблемы» могут приобрести иную значимость, если рассматривать их в политическом контексте. Доцент университета Дрю Сангай Мишра заявил, что комментарии Вэнса, возможно, прозвучали из глубоко личных побуждений, но некоторые интерпретировали их как «намек на более масштабную политику борьбы с иммиграцией».

При этом председатель индуистского храма Шри Мандир в Сан-Диего, который посещают родители жены Вэнса, Рами Редди Мутьяла сказал, что не увидел ничего плохого в словах вице-президента. «Они взрослые и могут решать, что им подходит», — отметил он.

Вэнс пришел к католической вере, приняв крещение в 2019 году в возрасте 35 лет.

В апреле Вэнс рассказал о встрече с папой римским Франциском незадолго до его смерти. Вице-президент назвал эту встречу «невероятным опытом».

Алена Нефедова
Джеймс Дэвид Вэнс жена христианство индуизм
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
