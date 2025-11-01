 Перейти к основному контенту
0

Против экономиста Иноземцева завели уголовное дело

Уголовное дело против Иноземцева завели, поскольку он дважды в течение года привлекался к административной ответственности из-за публикации материалов без маркировки иноагента. Экономиста внесли в реестр в мае 2023 года
Владислав&nbsp;Иноземцев
Владислав Иноземцев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

В отношении 57-летнего экономиста Владислава Иноземцева (внесен в реестр иностранных агентов) возбудили уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК), сообщила прокуратура Московской области.

По данной статье предусмотрено наказание от штрафа в 300 тыс. руб. до двух лет лишения свободы.

В прокуратуре пояснили, что уголовное дело возбудили из-за того, что Иноземцева дважды в течение одного года привлекали к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП из-за отсутствия на распространяемых «на каналах одного из мессенджеров и видеохостинга» материалах маркировки иноагента. После привлечения к ответственности экономист продолжил публиковать материалы без требуемой по российскому законодательству плашки.

РБК обратился за комментарием к Владиславу Иноземцеву.

Монеточку заочно арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах
Политика
Монеточка&nbsp;(настоящее имя &mdash; Елизавета Гырдымова)

Владислав Иноземцев — доктор экономических наук, основатель и руководитель Центра исследований постиндустриального общества. В разные годы преподавал в Высшей школе экономики, МГИМО. В 2002–2006 годах был главным редактором журнала «Россия в глобальной политике». Автор более 600 работ, лауреат премии «ПолитПросвет».

Минюст внес Иноземцева в список иноагентов в мае 2023 года. Ведомство заявило, что проживающий за границей экономист участвовал в подготовке материалов иностранных агентов и «распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

В сентябре прошлого года уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК завели в отношении певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, в реестре иноагентов). Причиной возбуждения дела также стало привлечение к административной ответственности за отсутствие плашки иноагента на материалах дважды в течение одного года. В октябре того же года артистку объявили в розыск. Спустя год суд заочно арестовал Монеточку.

