МВД обвинило Украину в попытках добиться исключения России из Интерпола

Вопрос об исключении России из Интерпола поднимается с начала военной операции на Украине, но организация заявляла, что ее документы не предусматривают остановку членства страны-участницы

Штаб-квартира Интерпола (Фото: Stefan Jaitner / dpa / Global Look Press)

Украина с прошлого года пытается изменить устав Интерпола, чтобы создать механизм по исключению России из организации, заявил в интервью «РИА Новости» начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД Валерий Калачев.

«На момент начала СВО и вплоть практически до середины 2023 года ряд стран выступали с открытыми и публичными заявлениями, ставящими под вопрос участие России в Интерполе. На этом фоне Украина вышла с инициативой об изменении устава организации для создания механизма по исключению неугодных стран из ее состава», — сказал Калачев.

Он добавил, что идею поддержали некоторые государства и она не снята с рассмотрения.

Российская сторона не первый раз заявляет, что ее пытаются исключить из Интерпола. В июне глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что такие попытки предпринимает ряд западных стран в обход всех уставных документов ООН.

После начала боевых действий на Украине Лондон заявил, что по просьбе Киева будет добиваться исключения Москвы из Интерпола. В ответ на это организация заявила, что согласно ее уставным документам, приостановка членства или исключение страны из ее состава невозможны. Тем не менее, Интерпол изменил процедуру приема запросов от России: если раньше их можно было отправлять напрямую в нужную страну, то теперь запрос сначала должен проверить Генеральный секретариат на соответствие правилам Интерпола.