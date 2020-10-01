Ереван попросил лишить Кабул статуса наблюдателя в ОДКБ за поддержку Баку

В армянском парламенте считают, что это необходимо из-за «содействующих турецко-азербайджанской агрессии» заявлений Афганистана. Ранее Кабул заявил о поддержке Баку

Вид Кабула (Фото: Omar Sobhani / Reuters)

Национальное собрание Армении обратилось в ОДКБ с требованием лишить Афганистан статуса наблюдателя в этой организации. Об этом говорится на сайте парламента.

Эти требования связаны с заявлениями Афганистана, «содействующими турецко-азербайджанской агрессии», говорится в сообщении.

Ранее, 28 сентября, МИД Афганистана опубликовал заявление, в котором потребовал от Армении «прекратить оккупацию Нагорного Карабаха» и поддержал действия жителей и правительства Азербайджана.

Афганистан получил статус государства-наблюдателя при парламентской ассамблее ОДКБ в апреле 2013 года.