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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван попросил лишить Кабул статуса наблюдателя в ОДКБ за поддержку Баку

В армянском парламенте считают, что это необходимо из-за «содействующих турецко-азербайджанской агрессии» заявлений Афганистана. Ранее Кабул заявил о поддержке Баку
Вид Кабула
Вид Кабула (Фото: Omar Sobhani / Reuters)

Национальное собрание Армении обратилось в ОДКБ с требованием лишить Афганистан статуса наблюдателя в этой организации. Об этом говорится на сайте парламента.

Эти требования связаны с заявлениями Афганистана, «содействующими турецко-азербайджанской агрессии», говорится в сообщении.

Ранее, 28 сентября, МИД Афганистана опубликовал заявление, в котором потребовал от Армении «прекратить оккупацию Нагорного Карабаха» и поддержал действия жителей и правительства Азербайджана.

Афганистан получил статус государства-наблюдателя при парламентской ассамблее ОДКБ в апреле 2013 года.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Aziz Karimov / Reuters

Боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана начались утром в воскресенье, 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провоцировании конфликта, обе страны объявили военную мобилизацию. Стороны активно применяют тяжелое вооружение.

Турция поддерживает в конфликте Азербайджан. Другие страны, в том числе Россия и США, призвали стороны к немедленному прекращению огня и переговорам. 1 октября президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе, в котором призвали к немедленному прекращению огня и попросили стороны возобновить переговоры при содействии сопредседателей «минской группы» ОБСЕ.

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Военные Армении сообщили о контрнаступлении в Карабахе. Видео
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Накануне, 30 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что страна на данный момент не видит необходимости обращаться за помощью в ОДКБ. При этом он отметил, что Ереван находится в постоянном контакте «с коллегами на площадке» организации, а представители Армении информируют ОДКБ о текущей ситуации. Также Пашинян отметил, что Армения не рассматривает возможность введения в зону конфликта международных миротворческих сил.

История нагорно-карабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Анастасия Батманова
Афганистан ОДКБ Армения
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