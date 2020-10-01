Ереван попросил лишить Кабул статуса наблюдателя в ОДКБ за поддержку Баку

Боевые столкновения на границе Армении и Азербайджана начались утром в воскресенье, 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провоцировании конфликта, обе страны объявили военную мобилизацию. Стороны активно применяют тяжелое вооружение.
Турция поддерживает в конфликте Азербайджан. Другие страны, в том числе Россия и США, призвали стороны к немедленному прекращению огня и переговорам. 1 октября президенты России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп выпустили совместное заявление по поводу боев в Нагорном Карабахе, в котором призвали к немедленному прекращению огня и попросили стороны возобновить переговоры при содействии сопредседателей «минской группы» ОБСЕ.
Накануне, 30 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал, что страна на данный момент не видит необходимости обращаться за помощью в ОДКБ. При этом он отметил, что Ереван находится в постоянном контакте «с коллегами на площадке» организации, а представители Армении информируют ОДКБ о текущей ситуации. Также Пашинян отметил, что Армения не рассматривает возможность введения в зону конфликта международных миротворческих сил.
История нагорно-карабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.