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МИД сообщил о замороженном США и ЕС диалоге с Москвой по антитеррору

МИД России: США и ЕС заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом
По словам директора департамента МИДа Владимира Тарабрина, сотрудничество между Россией, ЕС и США в сфере антитеррора фактически заморожено. Он указал, что сегодня «такой диалог нужен нам не больше, чем западникам»
Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин
Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин (Фото: Сергей Отрошко / РИА Новости)

Соединенные Штаты и страны ЕС под надуманными предлогами заморозили диалог с Москвой по борьбе с терроризмом, сообщил в интервью «РИА Новости» директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено», — сказал он.

Тарабрин напомнил, что Вашингтон «под надуманным предлогом» в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018-2019 годах в Вене. «Похожая ситуация сложилась и с Евросоюзом по его вине», — добавил он.

«Со своей стороны исходим из того, что такой диалог нужен нам не больше, чем западникам, и если кто-то к нему не готов в силу собственных фобий и искаженных представлений о его равноправной основе, то это уже не наша проблема», — подчеркнул Тарабрин.

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После начала военной операции на Украине западные страны ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций, а сенат США также призвал Госдеп внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. Сейчас в список спонсоров терроризма в США включены четыре страны — Иран, КНДР, Куба и Сирия.

Попадание в перечень означает строгие ограничения на взаимодействия с этим государством, запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и иные ограничения — эти меры входят в перечень антироссийских санкций. Кроме того, предусматриваются санкции против других государств, которые сохраняют торговые отношения со спонсором терроризма.

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28 июля сенат принял резолюцию с призывом к главе Госдепа США Энтони Блинкену включить Россию в перечень таких государств. В документе упомянуты военные действия на Украине, а также «грубая сила», которую Россия применяла «против мирных жителей в ходе Второй чеченской войны» и поддержка Москвой «сепаратистов в актах жестокости против украинских мирных жителей в Донбассе» и некоторые другие причины.

Представитель российского МИДа Мария Захарова предупредила, что Москва не оставит без ответа такую меру «идиотического характера». В Кремле «очень негативно» оценили потенциальные последствия такого шага, заметив, однако, что еще сильнее испортить отношения США и России было бы сложно.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
терроризм США ЕС Россия санкции
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