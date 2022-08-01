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Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта

С апреля в нескольких российских регионах действует высокий уровень террористической опасности. Населенные пункты в приграничье неоднократно попадали под обстрел. О каких местах идет речь — в инфографике РБК

Утром 31 июля, в День ВМФ, власти Севастополя сообщили об атаке на штаб Черноморского флота, пострадали шесть человек. По данным пресс-службы флота, в атаке был использован самодельный дрон с маломощным взрывным устройством. После случившегося жителям города рекомендовали оставаться дома, а мероприятия ко Дню ВМФ отменили. В Севастополе ввели желтый уровень террористической опасности. «Все должны понимать, что Севастополь, по сути, прифронтовой город, и каждый должен ответственно подойти к работе по безопасности», — заявил губернатор Михаил Развожаев.

26 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке беспилотника на пропускной пункт «Троебортное». «С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших», — заявил он. Позже он уточнил, что один из пострадавших умер.

20 июля при обстреле сел Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области погиб мужчина, сообщили власти региона.

Утром 5 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередных обстрелах приграничных районов: населенные пункты Марково, Теткино и Попово-Лежачи. В селе Попово-Лежачи были повреждены жилые дома, Теткино и Попово-Лежачи остались без света. В тот же день об обстрелах сообщил губернатор Брянской области. Под обстрел попало село Зерново Суземского района.

3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду. Погибли четыре человека — один гражданин России и трое украинцев. 72 дома получили повреждения, из них 26 многоквартирных домов.

В тот же день 3 июля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что на подлете к Курску системы ПВО сбили два беспилотника «Стриж». Пострадавших нет. Ранее 28 июня было еще одно сообщение о сбитых беспилотниках восточнее Курска.

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26 июня представитель экстренных служб Крыма сообщил о новом ударе по платформе «Черноморнефтегаза». В результате удара никто не пострадал.

22 июня на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области произошел пожар. На заводе причиной назвали удар двух беспилотников и оценили произошедшее как «террористические действия».

20 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ударе ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза». Речь идет об Одесском месторождении в Черном море. В момент удара на вышках находились 109 человек, заявил Аксенов. Семь человек числятся пропавшими без вести.

Ранее в тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Суземка, в результате которого была повреждена электроподстанция.

14 июня Александр Богомаз сообщил об обстреле села Займищи городского округа Клинцы. По его данным, пострадали четыре человека, повреждены несколько домов.

26 мая власти Белгородской области заявили об очередном обстреле Журавлевки, при котором была ранена женщина. На следующий день врио губернатора Вячеслав Гладков сообщил, что женщина умерла. 11 мая также сообщалось о гибели человека при обстреле села Солохи в этом регионе.

19 мая в результате обстрела села Теткино в Курской области погиб человек, сообщил губернатор Роман Старовойт. Этот населенный пункт уже не первый раз попал под огонь: он находится на границе с Сумской областью Украины. Кроме того, неоднократно сообщалось об обстрелах села Алексеевка.

В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края с 11 апреля был введен желтый уровень террористической опасности. В конце апреля власти Краснодарского края отменили режим, аналогичное решение через месяц приняли в Воронежской области, в мае власти Крыма исключили из своего списка Ленинский район. В остальных перечисленных регионах высокий уровень опасности продлен до 6–9 августа (в зависимости от региона).

Особый режим предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, а жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными.

Всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводится, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта, следует из классификации Национального антитеррористического комитета.

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Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Александра Хмурковская Александра Хмурковская, Татьяна Цвирова Татьяна Цвирова, Мария Вишнякова
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