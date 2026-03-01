Новая серия взрывов прозвучала в Дохе Al Jazeera: над столицей Катара прогремело как минимум 11 взрывов

Новые взрывы в столице Катара, Дохе, слышали местные жители. По информации очевидцев, над городом прозвучало не менее 11 взрывов, работает система ПВО

В Дохе, столице Катара, прогремела новая серия взрывов. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на местных жителей. О взрывах пишет и Reuters.

По данным издания, по меньшей мере 11 взрывов были слышны в небе над столицей Катара. «РИА Новости» со ссылкой на очевидцев сообщили, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне над столицей Катара также раздавались взрывы.

Reuters со ссылкой на очевидцев также сообщает о нескольких громких взывах в Дубае. После попадания беспилотника там загорелся отель Бурдж-аль-Араб.

Ранее, восемь человек получили ранения из-за иранских ракет, сбитых ПВО, над территорией Катара. Власти заявили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По словам главы отдела по связям с общественностью Министерства внутренних дел Катара Абдуллы Халифа Аль-Муфтаха, по Катару было выпущено 66 ракет.

Целями иранских ракет в Катаре была авиабаза Аль-Удейд.

В субботу, 28 февраля, Израиль нанес удар по Ирану. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале военной операции против Тегерана, назвав ее целью защиту американцев от угрозы со стороны иранского режима. Иран ответил на удары Израиля и США запуском ракет и беспилотников. Кроме Катара, Тегеран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке — в Бахрейне, Израиле, Кувейте и ОАЭ.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке посольство России рекомендовало своим гражданам в Катаре избегать длительных поездок по городу и за его пределы, следить за официальными сообщениями МИД и МВД. Катара