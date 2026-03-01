Трамп заявил об упрощении дипломатического решения после смерти Хаменеи

Дипломатическое решение по Ирану все еще возможно, а смерть верховного лидера Али Хаменеи сделала его поиск еще проще, заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS News.

«Сейчас гораздо проще, чем вчера, очевидно. Потому что их [Иран] сильно бьют», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования кризиса.

Он выразил уверенность в достигнутых результатах, назвав забастовки в Иране 28 февраля «великим днем для этой страны, великим днем для всего мира».

Материал дополняется