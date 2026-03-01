Операция США против Ирана

Трамп заявил об упрощении дипломатического решения после смерти Хаменеи

Входит в сюжет
В этой статье

Дипломатическое решение по Ирану все еще возможно, а смерть верховного лидера Али Хаменеи сделала его поиск еще проще, заявил президент США Дональд Трамп в интервью CBS News.

«Сейчас гораздо проще, чем вчера, очевидно. Потому что их [Иран] сильно бьют», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования кризиса.

Он выразил уверенность в достигнутых результатах, назвав забастовки в Иране 28 февраля «великим днем для этой страны, великим днем для всего мира».

Материал дополняется

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Авторы
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946
Али Хаменеи
Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана
19 апреля 1939