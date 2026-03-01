От защиты ценностей до борьбы с борщевиком: как изменятся законы в марте Что изменится в российских законах с 1 марта 2026 года

Бизнес обяжут перевести вывески на русский язык, детям гарантируют места в самолетах рядом с родителями, сроки оплаты ЖКХ сдвинутся, а онлайн-микрозаймы не выдадут без биометрии. Что еще изменится в законах в марте — в обзоре РБК

Фото: Victor Seleznev / Shutterstock

Входит в сюжет Новые законы в России В этой статье

Защита языка и традиционных ценностей

1 марта вступает в силу закон о защите русского языка. Теперь вывески, таблички на входе, указатели внутри помещений, информационные стенды и афиши должны быть на русском языке. Допускается размещение информации на языках народов России или на иностранных языках, но только дополнительно, после основного текста на русском. Товарные знаки, фирменные наименования, домены и промокоды переводить не нужно. Еще одно изменение касается названий жилых комплексов и объектов строительства: застройщики обязаны использовать только кириллицу при создании коммерческих названий, если речь идет о рекламе новых объектов недвижимости.

С 1 марта фильмам с признаками дискредитации традиционных ценностей могут отказать в получении прокатного удостоверения. Владельцы сервисов в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора обязаны прекратить распространение таких материалов. Также Минкультуры получит право вносить изменения в ранее выданные прокатные удостоверения в целях актуализации сведений о запрете распространения фильмов среди детей.

Авиаперевозки и туризм

С 1 марта электронный посадочный талон приравняют к бумажному. В нем обязательно должны быть указаны инициалы и фамилия пассажира, номер рейса, дата отправления, время окончания посадки и номер места на борту.

Кроме того, пассажир сможет вернуть деньги за невозвратный билет, если рейс задержали более чем на 30 минут или в случае болезни близкого родственника. Также, если пассажир опоздал на рейс «туда», он все равно сможет воспользоваться обратным билетом.

Бесплатную питьевую воду обязаны предоставить через один час после двух часов задержки, горячее питание — через два часа после четырех часов (ранее еду выдавали через четыре часа, теперь — через шесть). Что касается размещения в гостинице, то его должны обеспечить не позднее двух часов по истечении восьми часов ожидания днем и не позднее двух часов по истечении шести часов ожидания в ночное время.

Новые правила вводят дополнительные льготы для семей с детьми на внутренних рейсах. Скидка 50% на билеты эконом-класса теперь гарантированно положена ребенку, путешествующему с любым взрослым в одном бронировании. Также закреплено обязательство авиакомпаний сажать детей до 12 лет рядом с родителями: для одного ребенка это место непосредственно рядом (не через проход), а для двух и более детей — места в одном ряду или на соседних рядах.

С 1 марта в гостиничном бизнесе также вступает в силу ряд изменений. Туристы смогут вернуть полную предоплату при отмене брони до дня заезда, а в договорах теперь должны детально прописываться все условия бронирования и возврата. Бронировать номера через агрегаторы разрешат только тем отелям и гостиницам, которые внесены в единый реестр. Отель вправе отказать гостю в заселении, но тогда обязан полностью возместить ему убытки. Новые правила не коснутся гостевых домов.

Обучение в автошколах

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу обновленные правила обучения в автошколах. Главные нововведения касаются увеличения количества обязательных часов вождения для будущих водителей категории B — теперь их 42 вместо 38.

Желающие получить права категорий C и D, а также водители такси смогут проходить обучение не только в автошколах, но и напрямую в таксопарках или на профильных транспортных предприятиях.

Также с марта станет возможным дистанционное преподавание теории с использованием специального софта, которое будет отслеживать посещаемость и успеваемость учеников. Формально дистанционка для теоретических занятий была предусмотрена еще федеральным законом «Об образовании» 2013 года — новое правило скорее закрепляет уже существующую норму.

Программа обучения также претерпит изменения: полностью обновится курс оказания первой помощи при ДТП, а в теоретическую часть добавят новые темы — правила взаимодействия с пользователями электросамокатов и других СИМ, а также порядок применения электронных документов, включая цифровые водительские права и электронный полис ОСАГО.

Личные финансы

С 1 марта в России онлайн-сервисы не смогут автоматически списывать деньги с банковских карт за подписку, которую клиент отвязал от своего личного кабинета. Это касается любых цифровых подписок, оплачиваемых картами российских банков: стримингов, онлайн-кинотеатров, облачных хранилищ, игр, образовательных курсов и приложений с регулярными платежами. При этом нововведение не распространяется на сервисы, предлагающие регулярную доставку товаров (например, продуктов или витаминов).

С 1 марта микрофинансовые компании будут обязаны идентифицировать заемщиков с помощью биометрических данных, если те хотят получить средства онлайн. Если на момент подачи заявки на оформление займа у потенциального клиента не будет сдана биометрия определенного вида, МФК не сможет выдать ему денежные средства. При оформлении микрозайма офлайн биометрия не потребуется.

Оплата ЖКХ и борьба с борщевиком

С марта квитанции на оплату ЖКХ будут приходить не 1-го числа, а 5-го. Крайний срок оплаты перенесут с 10-го на 15-е число. С момента вступления в силу новых правил управляющие компании не смогут устанавливать иной срок оплаты коммунальных услуг.

С 1 марта расширяются требования по борьбе с опасными сорными растениями. Теперь не только владельцы сельскохозяйственных земель, но и собственники, арендаторы любых участков, а также компании, пользующиеся публичными сервитутами (например, те, кто эксплуатирует дороги, трубопроводы или линии электропередачи), обязаны будут бороться с борщевиком Сосновского и другими чужеродными растениями, наносящими вред экологии. Гражданам будет грозить штраф до 50 тыс. руб, юридическим лицам — до 700 тыс. руб.

Семья и дети

С 1 марта запускается единый регистр беременных. В нем будут собираться данные о женщинах, вставших на учет до 12 недель, сведения о критических акушерских состояниях, исходах беременности и выявленных врожденных аномалиях у детей. Помимо этого, в систему войдет информация о пациентах с различными заболеваниями — от сахарного диабета и сердечно-сосудистых патологий до психических расстройств и онкологии. Ранее аналогичный цифровой сервис заработал в Москве: столичный регистр автоматически отслеживает ключевые показатели пациенток и на основе анамнеза и анализов рассчитывает индивидуальные риски осложнений.

С 1 марта меняется порядок учета алиментов при назначении единого пособия на детей. Если раньше их размер рассчитывали исходя из МРОТ, то теперь за основу возьмут среднерегиональную зарплату за предыдущий год по данным Росстата. Это значит, что учитываемая сумма может вырасти, так как средний заработок по регионам, как правило, выше минимального размера оплаты труда.

Образование

С 1 марта меняются правила поступления в вузы. На 25 инженерных направлений вводится обязательный экзамен по физике. Для некоторых социально-гуманитарных специальностей вузы смогут сами делать историю обязательным испытанием. А будущие педагоги теперь будут сдавать ЕГЭ по профильным предметам. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2029 года.

С 1 марта студенты-медики, принятые на целевое обучение, обязаны отработать не менее трех лет в организации, выдавшей направление. В противном случае придется вернуть деньги за обучение и заплатить двукратный штраф. Такая же ответственность грозит заказчику. Минздрав определит перечень специальностей, для которых нужна отработка под руководством наставника, а срок отработки будет зависеть от специальности и места нахождения клиники, но не будет превышать трех лет.

Локализация такси

С 1 марта вступает в силу закон о локализации автомобилей такси. Чтобы попасть в реестр, машина должна либо набрать установленное правительством количество баллов локализации, либо быть выпущенной по специальному инвестконтракту, заключенному с 1 марта 2022-го по 1 марта 2025 года.

Закон не коснется автомобилей, уже внесенных в региональные реестры до 1 марта 2026 года. Для Калининградской области и Сибирского федерального округа переходный период продлится до 1 марта 2028 года, а для Дальнего Востока — до 1 марта 2030 года.

Прочие нововведения

Регистрация гражданских дронов

С 1 марта все гражданские беспилотники в России обязаны подключаться к государственной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это позволит в реальном времени отслеживать их местоположение, видеть данные о владельцах и операторах, маршруты и скорость полета. Система уже протестирована в 35 регионах и интегрирована с платформами Росавиации.

Реклама энергетиков

С 1 марта реклама энергетиков и других тонизирующих напитков в обязательном порядке должна содержать предупреждение о вреде чрезмерного потребления. В радиорекламе предупреждение должно звучать не менее трех секунд, в теле- и видеорекламе — появляться на экране не менее пяти секунд и занимать минимум 7% площади кадра.

Табачная продукция

С 1 марта на некоторые виды табачной продукции устанавливаются минимальные цены. Например, одна сигара не может стоить дешевле 814 руб., а килограмм табака для кальяна (в упаковках до 25 граммов) — ниже 4427 руб.

Кроме того, с 1 марта сайты, предлагающие купить онлайн сигареты, кальяны, вейпы или электронные сигареты, будут включаться в реестр запрещенной к распространению информации и блокироваться в течение суток без решения суда.

Новые правила увольнения мигрантов

С 1 марта работодатели получат право увольнять иностранных сотрудников, если их численность превышает региональные квоты или ограничения. Трудовой договор нужно будет расторгнуть не позднее срока, установленного региональным нормативным актом. Раньше увольнять иностранцев можно было только из-за требований федеральных законов или указов президента.

Закон о сплошных рубках на Байкале

С 1 марта вступают в силу поправки, уточняющие правовой режим Байкальской природной территории. Закон разрешает сплошную рубку погибших деревьев (если выборочные рубки не помогли восстановить лес), а также разрешает использовать лесные земли для строительства дорог, мостов, защитных дамб, объектов ЖКХ и расширения кладбищ, если разместить их больше негде.