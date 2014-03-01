Киев пожаловался США на "прямую агрессию" России

Глава Верховной Рады, ио президента Украины Александр Турчинов отреагировал на решение Москвы ввести ограниченный контингент войск на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба партии «Батькивщина».

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Турчинов обсудил сегодня по телефону события, происходящие в Крыму, и «попытки военной агрессии со стороны Российской Федерации» с Государственным секретарем США Джоном Керри. "Мы расцениваем поведение России как прямую агрессию по отношению к суверенитету Украины", - заявил глава Рады. Он добавил, что рассчитывает на помощь в решении этого конфликта от стратегических партнеров Украины.

В ответ Керри заверил, что "Америка всегда стояла и будет стоять на страже интересов суверенных государств и будет выступать на защите демократии и свободы в Украине".

Сегодня же Александр Турчинов созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно ситуации в Крыму. В нем принимет участие и экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

Верховная Рада соберется на экстренное заседание 2 марта в 10:00.

Лидер партии "Удар" Виталий Кличко уже обратился к Турчинову с требованием объявить всеобщую мобилизацию в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Удар".

Кроме этого, Кличко призвал направить заявление в ООН о безотлагательном созыве Совета Безопасности. Кличко настаивает также на срочном созыве Верховной Рады и рассмотрении вопроса о денонсации соглашения о пребывании Черноморского флота в Крыму.

Партия "Свобода" призывала Турчинова подписать указ о введении в стране военного положения и провести всеобщую мобилизацию. "Призываем... немедленно подписать указ о введении в государстве военного положения и проведения всеобщей мобилизации", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

"Россия только что совершила очередной акт запугивания Украины громкими заявлениями и решениями о войне. Таким образом Россия хочет убить независимость Украины, принудить нас к капитуляции. Мы - мирный народ, мы мирная страна, но если сейчас мы примем ультиматум России - мы потеряем свою страну. Я предлагаю действовать, но хранить полное спокойствие и не принимать навязанную Россией агрессию и не действовать по ее планам, обостряя ситуацию. Они хотят войну по сценарию Абхазии и Осетии в Грузии", - говорится в заявлении Юлии Тимошенко.

Она призвала немедленно созвать Верховную раду и добиваться безотлагательного подписания Соглашения с ЕС.

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