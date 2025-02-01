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Политика ,  
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США заподозрили высокопоставленного чиновника в передаче секретов Китаю

Высокопоставленный чиновник ФРС несколько лет передавал секретные данные сотрудникам разведки Китая, которые выдавали себя за аспирантов. За работу внештатного сотрудника в китайском университете ему платили около $450 тыс.
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images
Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

В США арестовали бывшего высокопоставленного чиновника Федеральной резервной системы Джона Гарольда Роджерса, которого обвинили его в передаче секретных данных Китаю, сообщает прокуратура в Вашингтоне.

Роджерс с 2010 по 2021 годы был старшим советником отдела международных финансов ФРС. По версии следствия, он, воспользовавшись служебным положением, получил доступ к конфиденциальным данным, которые «могли позволить Китаю манипулировать рынком США способом, аналогичным инсайдерской торговле».

По данным властей, Роджерс отправлял эти сведения на свою личную почту, а затем распечатывал их и передавал сотрудникам китайской разведки и службы безопасности, которые выдавали себя за аспирантов. Он «под видом чтения лекций» встречался с предполагаемыми сообщниками в отелях в Китае. Министерство юстиции сообщило, что экономист числился в качестве внештатного сотрудника в одном из университетов Китая, за что ему платили около $450 тыс.

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В обвинительном заключении утверждается, что конфиденциальная информация передавалась «как минимум с 2018 года». Роджерс обвиняется в сговоре с целью совершения экономического шпионажа и даче ложных показаний. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, отмечает Bloomberg.

«Коммунистическая партия Китая расширила свою кампанию экономического шпионажа, чтобы нацелиться на финансовую политику правительства США и коммерческие тайны в попытке подорвать положение США и стать единственной сверхдержавой», — заявил помощник директора ФБР Дэвид Сандберг.

Китай является одним из крупнейших иностранных держателей казначейских облигаций. По данным Министерства финансов США, по состоянию на ноябрь 2024 года Пекин владел ими на сумму $768,6 млрд, больше держала только Япония.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Китай США шпионаж ФРС


 

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