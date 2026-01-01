На предприятии в Калужской области возник пожар после атаки дрона

Под удар беспилотника попало предприятие в городе Людиново, сообщил Шапша. Атакам дронов 1 января также подверглись объекты в Татарстане и на Кубани, в Херсонской области более 20 человек погибли при ударе по кафе и гостинице

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

На промышленном предприятии в городе Людиново в Калужской области в результате ночной атаки дрона произошел пожар, сообщил губернатор Владислав Шапша. Никто не пострадал, на месте продолжают работать пожарные расчеты, отметил он.

Шапша также выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке дронов на кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах Херсонской области. Удар был нанесен в новогоднюю ночь, погибли 24 человека, в том числе ребенок, более 50 пострадали. Следственный комитет возбудил дело о теракте.

В ночь на 1 января ПВО уничтожила 168 украинских дронов над российскими регионами, в том числе 61 в Брянской области, 25 в Краснодарском крае, 23 в Тульской области, сообщали в Минобороны.

На территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае упали обломки дрона, возник пожар, его потушили, сообщали в кубанском оперштабе. В Татарстане беспилотники атаковали резервуарный парк в Альметьевске, произошло возгорание, рассказали местные власти.

Днем 1 января Минобороны сообщало, что с 08:00 до 16:00 мск были уничтожены 58 украинских беспилотников, в том числе 24 в Белгородской области, 10 в Крыму и 10 над Азовским морем.