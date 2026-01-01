Сальдо показал фото с места удара дронов по кафе в Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо показал снимки, на которых видны разрушения после удара дронов ВСУ по кафе на черноморском побережье.
В результате погибли 24 человека, 50 пострадали. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. В Херсонской области 2–3 января объявлены траурными днями.
