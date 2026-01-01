 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Сальдо показал фото с места удара дронов по кафе в Херсонской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: SALDO_VGA / Telegram
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо показал снимки, на которых видны разрушения после удара дронов ВСУ по кафе на черноморском побережье.

В результате погибли 24 человека, 50 пострадали. Следственный комитет завел уголовное дело о теракте. В Херсонской области 2–3 января объявлены траурными днями.

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области
Общество
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Теги
Херсонская область атака дронов ВСУ Военная операция на Украине
