У здания отеля Трампа в Лас-Вегасе загорелся Tesla Cybertruck

Пожар потушили, никто не пострадал. Полиция начала расследование

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Около здания отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе поднимается столб дыма, пишет местное издание News3lv. Причиной стало возгорание машины Tesla Cybertruck.

Первое сообщение о пожаре поступило в пожарную службу около 8:41 утра по местному времени, ЧП произошло недалеко от бульвара Las Vegas Strip, пишет портал Vinnews.

Местные жители сообщили, что видели высокий столб дыма и слышали периодические взрывы.

Пострадавших во время инцидента нет, уточняет fox5news.

Позднее полиция Лас-Вегаса сообщила в своем X, что пожар потушили, идет расследование. В ведомстве попросили жителей избегать района, где случился инцидент. Близлежащие дороги и улицы, в том числе Огден-Авеню, перекрыты, на месте дежурят машины экстренных служб.

Один из постояльцев отеля по имени Стивен Феландо заявил, что слышал мощный взрыв возле парковки, передает Daily Mail. «Не знаю, что именно, но что-то просто взорвалось», — сказал он, добавив, что почувствовал, как «задрожали окна».

Пикапы Cybertruck производит компания Tesla Илона Маска, который в будущей администрации Трампа станет соруководителем нового Департамента эффективности правительства (DOGE). Предприниматель говорил, что корпус автомобиля изготовлен из сверхпрочной нержавеющей стали, а стекла машины бронированные. По его словам, кузов машины достаточно прочен, чтобы выдержать попадание пули калибра 9 мм.