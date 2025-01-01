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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Конгрессмен остерег демократов от искушения следовать плану против Трампа

Конгрессмен предостерег демократов от искушения использовать планы против Трампа
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Демократ Том Суоцци отметил, что лучшим выходом для США будет не ярое противостояние двух партий, когда идет постоянная борьба за политическое преимущество, а именно опора на двухпартийность и стремление к компромиссам
Том Суоцци
Том Суоцци (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Демократы будут испытывать искушение решительно противостоять избранному президенту США республиканцу Дональду Трампу на каждом шагу: объединяться против его законопроектов, блокировать предложенные им кандидатуры — но такое поведение было бы ошибкой: только вместе ища компромисс, законодатели смогут добиться прогресса в интересах американцев. Такое мнение в колонке для New York Times высказал конгрессмен-демократ Том Суоцци.

«Некоторые члены моей партии и левые правозащитные группы сейчас позиционируют себя как лидеры национального движения «сопротивления», рефлекторно выступая против идей новой администрации. Это плохая идея», — написал он.

По словам Суоцци, полностью отказываться от сопротивления не стоит: речь идет лишь о том, чтобы не использовать сопротивление ради сопротивления, выйти за устоявшиеся рамки и «сформировать вдохновляющее видение». К примеру, демократы не откажутся от рьяной борьбы с изменением климата, но партии стоит «сбалансировать ее приверженность защите окружающей среды с прагматичными мерами, которые гарантируют доступные счета за коммунальные услуги и приемлемые траты на заправке», привел демократ один из примеров.

По его мнению, обеим партиям следует искать новые идеи и лидеров, чтобы показать, что они готовы отказаться от «ортодоксальных идеологий некоторых наиболее радикальных членов прогрессивной фракции демократов и «Кокуса свободы» (группа конгрессменов-республиканцев, считающаяся самой консервативной и правой в палате представителей. — РБК), которые ограничивают нашу способность находить точки соприкосновения и добиваться поставленных целей».

Если демократы и республиканцы «будут придерживаться принципов двухпартийности и сотрудничества, 2025 год может стать лучшим годом для всех американцев», отметил Суоцци.

Демократы назвали «теневого президента» США
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Илон&nbsp;Маск

Выборы президента США прошли 5 ноября 2024 года. Их выиграл кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Инаугурация пройдет 20 января.

Трамп накануне, 31 декабря, заявил, что демократы хотят помешать утверждению кандидатов в новую администрацию США. Кандидатов, в том числе глав ведомств и послов, утверждает сенат. «Демократы в сенате готовятся неподобающим образом затянуть процесс утверждения многих наших выдающихся кандидатов [на государственные должности]. Они уже скоро начнут пытаться использовать всевозможные уловки. Республиканцы не должны этого допустить», — написал Трамп в соцсети X.

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Дональд Трамп конгрессмен Том Суоцци демократы
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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