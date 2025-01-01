 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Словацкий энергооператор предупредил об угрозе дефицита газа в Европе

SPP: Европе грозит дефицит газа из-за остановки транзита через Украину
Остановка транзита российского газа через Украину грозит ростом цен на оптовых рынках, заявил словацкий энергооператор SPP. Ранее Киев отказался продлевать контракт, 1 января «Газпром» прекратил прокачку по маршруту
Братислава,&nbsp;Словакия
Братислава, Словакия (Фото: Marijan Murat / dpa / Global Look Press)

Прекращение транзита через Украину может спровоцировать дефицит газа и проблемы с его поставками в Европе, говорится в заявлении крупнейшего энергооператора Словакии SPP.

«Прекращение поставок природного газа через Украину повлечет рост цен на оптовых рынках. Кроме того, в случае холодной зимы такая ситуация может вызвать дефицит газа и проблемы с его поставками по всей Европе», — предупредили в компании.

Словакия — одна из наиболее зависимых от российского газа стран ЕС. Топливо она покупала со скидкой, а также получала доход за транзит газа через свою территорию, поскольку была в начале цепочки. Если же Евросоюз перейдет к альтернативным путям поставок, страна окажется в конце.

Премьер Словакии Роберт Фицо неоднократно критиковал решение Украины насчет остановки транзита и заявлял, что оно приведет к «суровым последствиям» не только для России, но и «для всех в Евросоюзе».

Россия прекратила поставки газа в Европу через Украину
Бизнес
Фото:ZUMAPRESS.com / Global Look Press

«Газпром» прекратил поставки газа через Украину 1 января после окончания действия пятилетнего контракта с «Нафтогазом». По этому маршруту российский газ шел в Молдавию, а также в страны ЕС, в том числе Австрию, Италию, Чехию и Словакию. Как поясняли в российской компании, украинская сторона отказалась продлевать договор.

Киев объяснил решение защитой «интересов национальной безопасности» и тем, что в таком случае Россия будет нести финансовые потери. Российские власти подчеркивали, что решение Украины создает проблемы европейским странам, перекрывая им поставки относительно недорогого российского газа.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК

Как сервировать новогодний стол. Инструкция

Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Газпром газ Словакия транзит газа Украина
Материалы по теме
Власти ФРГ оценили запасы газа на фоне остановки транзита через Украину
Политика
В Приднестровье отключили отопление после остановки подачи газа из России
Политика
Bloomberg предупредил о росте спроса на газ в ЕС из-за холодного января
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Путин поручил добавить новые темы в «Разговоры о важном»Общество, 17:10
Bloomberg напомнил о падении запасов газа в ЕС на фоне остановки транзитаПолитика, 17:07
Наехавший на толпу в Новом Орлеане погиб в перестрелке с полициейОбщество, 17:03
Калькулятор зарплаты и прогрессии НДФЛФинансы, 16:57
Словацкий энергооператор предупредил об угрозе дефицита газа в ЕвропеПолитика, 16:49
В Капитолий США и Эмпайр-стейт-билдинг в канун Нового года ударила молнияОбщество, 16:47
Теперь с Румынией и Болгарией: какие страны вошли в Шенгенскую зонуОбщество, 16:23
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Путин поручил Мишустину и Грефу сотрудничество с Китаем в изучении ИИТехнологии и медиа, 16:20
Мэр назвала наезд машины на толпу в Новом Орлеане терактом⁠Общество, 15:57
Роботы и елка в машине: как россияне встретили Новый год. ФотогалереяОбщество, 15:50 
В Новом Орлеане при наезде машины на толпу погибли десять человекОбщество, 15:41
Американец назвал посмешищем решение разделить титул ЧМ по блицуСпорт, 15:35
Кадры с места наезда на толпу людей в Новом ОрлеанеОбщество, 15:31
Путин поздравил российского шахматиста Непомнящего с победой на ЧМСпорт, 15:22