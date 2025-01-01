Словацкий энергооператор предупредил об угрозе дефицита газа в Европе
Прекращение транзита через Украину может спровоцировать дефицит газа и проблемы с его поставками в Европе, говорится в заявлении крупнейшего энергооператора Словакии SPP.
«Прекращение поставок природного газа через Украину повлечет рост цен на оптовых рынках. Кроме того, в случае холодной зимы такая ситуация может вызвать дефицит газа и проблемы с его поставками по всей Европе», — предупредили в компании.
Словакия — одна из наиболее зависимых от российского газа стран ЕС. Топливо она покупала со скидкой, а также получала доход за транзит газа через свою территорию, поскольку была в начале цепочки. Если же Евросоюз перейдет к альтернативным путям поставок, страна окажется в конце.
Премьер Словакии Роберт Фицо неоднократно критиковал решение Украины насчет остановки транзита и заявлял, что оно приведет к «суровым последствиям» не только для России, но и «для всех в Евросоюзе».
«Газпром» прекратил поставки газа через Украину 1 января после окончания действия пятилетнего контракта с «Нафтогазом». По этому маршруту российский газ шел в Молдавию, а также в страны ЕС, в том числе Австрию, Италию, Чехию и Словакию. Как поясняли в российской компании, украинская сторона отказалась продлевать договор.
Киев объяснил решение защитой «интересов национальной безопасности» и тем, что в таком случае Россия будет нести финансовые потери. Российские власти подчеркивали, что решение Украины создает проблемы европейским странам, перекрывая им поставки относительно недорогого российского газа.
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