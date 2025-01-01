NYT узнала о проблемах ВСУ с российскими военными на электросамокатах

Российские военные начали ездить рассредоточенно, избегая скопления в одном транспорте, заявил украинский полковник

Российские войска все чаще используют электросамокаты, мотоциклы и квадроциклы, которые позволяют им рассредоточенно и быстро перемещаться вдоль линии фронта, заявил New York Times начальник разведки бригады подполковник ВСУ Дмитрий Павленко-Крижешевский.

«Нанести удар по одной единице техники, перевозящей 15 человек — это возможно и можно сделать довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических самокатах, это становится очень большой проблемой», — сказал он.

Военный предоставил изданию снятое с воздуха видео, на котором трое людей в форме движутся на электросамокатах.

Ранее уже было известно, что российские военные используют в ходе боевых действий квадроциклы. В июле министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что солдат будут обучать управлению как ими, так и багги — небольшим легким автомобилем для езды по бездорожью. Как пояснил министр, эти средства «очень востребованы и для доставки боеприпасов, и довольствия, и эвакуации раненых».

Российские предприятия поставляют на фронт различную технику. Помимо квадроциклов, это электробайки, снегоболотоходы и другие средства передвижения.