Власти ФРГ оценили запасы газа на фоне остановки транзита через Украину
Гражданам Германии стоит продолжать экономно расходовать газ, заявил Funke глава Федерального сетевого агентства (регулятора) страны Клаус Мюллер.
«По-прежнему стоит экономить газ и тем самым снимать нагрузку со своего кошелька», — сказал он (цитата по Welt).
В целом Мюллер оценил ситуацию положительно, отметив, что с первой половиной зимы Германия справилась хорошо. Однако по сравнению с прошлым годом потребление газа существенно выросло — с октября по декабрь показатель увеличился на 5,8%, заявил он. По словам главы регулятора, хранилища заполнены примерно на 80%.
Россия поставляла газ в Западную и Центральную Европу по единственному маршруту через Украину. «Газпром» и «Нафтогаз» заключили контракт в 2019 году, его действие истекло в конце 2024 года. С 1 января 2025-го поставки были остановлены.
В ЕС заявили, что были готовы к прекращению транзита и подготовились, в том числе усилив газовую инфраструктуру новыми мощностями для импорта сжиженного природного газа (СПГ).
Российские власти, в свою очередь, не раз отмечали, что отказ Европы от российского трубопроводного газа и закупка более дорогого СПГ в первую очередь окажут влияние на благосостояние обычных граждан ЕС. Санкции в отношении российского газа в Кремле назвали попыткой выдавить Москву с энергетических рынков.
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