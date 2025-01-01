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Война санкций ,  
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Власти ФРГ оценили запасы газа на фоне остановки транзита через Украину

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало немцев экономить газ
Сюжет
Война санкций
Потребление газа в Германии существенно выросло — с октября по декабрь показатель увеличился на 5,8% год к году, отметили власти
«Газпром» GAZP ₽133,12 +4,17% Купить
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Гражданам Германии стоит продолжать экономно расходовать газ, заявил Funke глава Федерального сетевого агентства (регулятора) страны Клаус Мюллер.

«По-прежнему стоит экономить газ и тем самым снимать нагрузку со своего кошелька», — сказал он (цитата по Welt).

В целом Мюллер оценил ситуацию положительно, отметив, что с первой половиной зимы Германия справилась хорошо. Однако по сравнению с прошлым годом потребление газа существенно выросло — с октября по декабрь показатель увеличился на 5,8%, заявил он. По словам главы регулятора, хранилища заполнены примерно на 80%.

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Россия поставляла газ в Западную и Центральную Европу по единственному маршруту через Украину. «Газпром» и «Нафтогаз» заключили контракт в 2019 году, его действие истекло в конце 2024 года. С 1 января 2025-го поставки были остановлены.

В ЕС заявили, что были готовы к прекращению транзита и подготовились, в том числе усилив газовую инфраструктуру новыми мощностями для импорта сжиженного природного газа (СПГ).

Российские власти, в свою очередь, не раз отмечали, что отказ Европы от российского трубопроводного газа и закупка более дорогого СПГ в первую очередь окажут влияние на благосостояние обычных граждан ЕС. Санкции в отношении российского газа в Кремле назвали попыткой выдавить Москву с энергетических рынков.

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