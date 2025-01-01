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Война Израиля с ХАМАС ,  
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WSJ оценила шанс сделки между Израилем и ХАМАС до ухода Байдена с поста

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Команда Байдена давно добивается заключения сделки между Израилем и ХАМАС, но их усилия, скорее всего, будут тщетны и до прихода Трампа в Белый дом стороны так и не достигнут соглашения, пишет WSJ. Переговоры снова зашли в тупик
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль и ХАМАС вряд ли заключат сделку о прекращении огня и освобождении заложников до ухода американского президента Джо Байдена с поста (20 января), что наносит удар по его команде, приложившей много усилий для достижения соглашения, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабские источники, которые выступают посредниками в переговорах.

По словам собеседников газеты, обсуждение соглашения в очередной раз зашло в тупик. Рассматривались следующие условия: 60-дневное прекращение огня и освобождение до 30 заложников, удерживаемых в секторе Газе, в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных и разрешение увеличить поток гуманитарной помощи в сектор.

Однако стороны не сошлись в деталях. Израиль настаивал на возвращении только живых заложников (из почти 100 примерно 30 считаются погибшими) и отказался одобрить освобождение некоторых палестинских заключенных, которого добивался ХАМАС. Группировка же требовала прекращения огня, а также гарантий, что после заключения первоначального соглашения продолжится обсуждение завершения конфликта.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

Байден неоднократно призывал к соглашению между ХАМАС и Израилем. В мае прошлого года он предложил выдвинул свое предложение по обмену заключенными и приостановке боевых действий, состоящее из трех фаз: от прекращения огня на несколько недель и освобождения части заложников до восстановления сектора Газа.

После этого несколько раз сообщалось, что стороны близки к сделке, но затем она срывалась. WSJ отмечает, что в середине декабря советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что, по его мнению, соглашение скоро будет заключено.

Последний раз Израиль и ХАМАС прекращали огонь в ноябре 2023-го, тогда же произошел обмен примерно сотни заложников на палестинских заключенных.

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Израиль ХАМАС прекращение огня Джо Байден
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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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