WSJ оценила шанс сделки между Израилем и ХАМАС до ухода Байдена с поста
Израиль и ХАМАС вряд ли заключат сделку о прекращении огня и освобождении заложников до ухода американского президента Джо Байдена с поста (20 января), что наносит удар по его команде, приложившей много усилий для достижения соглашения, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на арабские источники, которые выступают посредниками в переговорах.
По словам собеседников газеты, обсуждение соглашения в очередной раз зашло в тупик. Рассматривались следующие условия: 60-дневное прекращение огня и освобождение до 30 заложников, удерживаемых в секторе Газе, в обмен на освобождение Израилем палестинских заключенных и разрешение увеличить поток гуманитарной помощи в сектор.
Однако стороны не сошлись в деталях. Израиль настаивал на возвращении только живых заложников (из почти 100 примерно 30 считаются погибшими) и отказался одобрить освобождение некоторых палестинских заключенных, которого добивался ХАМАС. Группировка же требовала прекращения огня, а также гарантий, что после заключения первоначального соглашения продолжится обсуждение завершения конфликта.
Байден неоднократно призывал к соглашению между ХАМАС и Израилем. В мае прошлого года он предложил выдвинул свое предложение по обмену заключенными и приостановке боевых действий, состоящее из трех фаз: от прекращения огня на несколько недель и освобождения части заложников до восстановления сектора Газа.
После этого несколько раз сообщалось, что стороны близки к сделке, но затем она срывалась. WSJ отмечает, что в середине декабря советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан после встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что, по его мнению, соглашение скоро будет заключено.
Последний раз Израиль и ХАМАС прекращали огонь в ноябре 2023-го, тогда же произошел обмен примерно сотни заложников на палестинских заключенных.
Читайте РБК в Telegram.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Самые яркие кадры 2024 года. Подборка РБК
Как сервировать новогодний стол. Инструкция
Песков прокомментировал перспективы завершения военного конфликта на Украине
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Что будет с биткоином в ближайшую неделю
Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов