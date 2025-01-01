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Военная операция на Украине ,  
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NYT увидела угрозу «промышленному сердцу» Украины из-за потери Курахово

NYT: потеря Курахово создает угрозу «промышленному сердцу» Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Российские войска продвигаются в районе Курахово и Покровска — это города, расположенные недалеко от границы с Днепропетровской областью — «промышленным сердцем» Украины, пишет NYT
Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters

Потеря города Курахово в Донбассе открывает для российской стороны «перспективу продвижения» в «промышленное сердце» Украины — Днепропетровскую область, пишет The New York Times (NYT).

От Курахово до ближайших населенных пунктов Днепропетровской области — около 50 км. На территории региона находятся немало промышленных предприятий, в том числе связанных с ОПК — среди них Павлоградский химзавод (взрывчатка), «Южмаш» (ракетная техника) и др.

Ситуацию в Донбассе для украинской армии газета описывает как «критическую» и отмечает, что российские войска все ближе к Покровску (Красноармейску) — это еще один город вблизи границы с Днепропетровской областью, от него до населенных пунктов этого региона около 30 км.

«Вопрос в том, стабилизируется ли линия фронта. К сожалению, пока никаких признаков этого нет», — сказал газете украинский офицер по имени Тарас, заместитель командира батальона 68-й егерской бригады, которая действует в районе Покровска. Он добавил, что хотя много говорят о мирных переговорах, «война далека от завершения».

Покровск важен для украинской стороны из-за шахт по добыче угля, необходимых для производства стали и вооружений. Курахово является важным укрепрайоном ВСУ.

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Фото:Минобороны России

Только за декабрь российская армия взяла под свой контроль несколько населенных пунктов в районе Курахово и Покровска: это Новотроицкое, Новооленовка, Гигант, Сонцовка (Красное — там находилось имение, где родился композитор Сергей Прокофьев) и др.

За 2024 год Вооруженные силы России заняли свыше 200 населенных пунктов в ходе военной операции на Украине, большинство из них — в ДНР (157). NYT оценила взятую российской армией площадь в 1,3 кв. миль (примерно 3,3 тыс. кв. км).

В декабре произошла смена командующего группировкой войск «Донецк» ВСУ Александра Луценко, в чьем оперативном подчинении находились покровское и кураховское направления, на Александра Тарнавского. Financial Times связывала это решение именно с продвижением российских войск в регионе.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Курахово Днепропетровская область Украина
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