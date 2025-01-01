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Военная операция на Украине ,  
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Гладков рассказал об обстреле Шебекино в первые минуты после Нового года

Сюжет
Военная операция на Украине

Городской округ Шебекино в Белгородской области в новогоднюю ночь попал под обстрел, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В первые минуты нового года ВСУ обстреляли Шебекинский округ. По предварительной информации, никто не пострадал», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в Шебекино было повреждено остекление в двух многоквартирных домах. В близлежащих селах Зиборовка и Муром произошло аварийное отключение электричества.

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31 декабря Шебекино также попало под обстрел, пострадал один человек — мужчина получил осколочные ранения. В 13 домах были выбиты окна, повреждены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Также были повреждены осколками четыре автомобиля и два гаража.

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Белгородская область Шебекино Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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