Гладков рассказал об обстреле Шебекино в первые минуты после Нового года

Городской округ Шебекино в Белгородской области в новогоднюю ночь попал под обстрел, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В первые минуты нового года ВСУ обстреляли Шебекинский округ. По предварительной информации, никто не пострадал», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в Шебекино было повреждено остекление в двух многоквартирных домах. В близлежащих селах Зиборовка и Муром произошло аварийное отключение электричества.

31 декабря Шебекино также попало под обстрел, пострадал один человек — мужчина получил осколочные ранения. В 13 домах были выбиты окна, повреждены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Также были повреждены осколками четыре автомобиля и два гаража.