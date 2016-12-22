Во Франции заявили о решении создать «торговую ось» с Китаем через Россию

Франция заинтересована в развитии торговых путей с Китаем и Россией, которые создадут противовес экономическим отношениям Парижа с Вашингтоном и Лондоном. Но снять санкции с России пока невозможно, заявил министр экономики Франции

Бруно Ле Мэр (Фото: Thibault Camus / АР)

Франция рассчитывает укрепить торговые связи с Россией и Китаем на фоне выхода Великобритании из ЕС и политики президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

«Мы переходим из мира, в котором доминируют очень эксклюзивные трансатлантические отношения, к миру, который движется в сторону баланса сил», — считает французский министр.

Ле Мэр рассказал, что в Париже стремятся построить торговые пути, которые свяжут Европу с Пекином. Эти пути, по его словам, пролегают через Москву и помогут уравновесить торговые отношения Франции с Великобританией и США.

Французский министр также выступил с критикой экономических санкций, введенных против России Вашингтоном. По его словам, эта практика по факту означает превращение США в «мирового жандарма» и противоречит тому, как Франция видит многостороннюю глобальную торговлю.

«Условия пока не позволяют нам снять или смягчить санкции, однако я по-настоящему надеюсь, что все изменится», — отметил Ле Мэр.

Он также рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает начать работу в этом направлении во время своего визита на Международный экономический форум в Петербурге (ПМЭФ), который состоится в мае, и во время своего январского визита в КНР.

Президент США Дональд Трамп в начале августа 2017 года подписал закон, который расширяет секторальные санкции против России.

Вместе с тем он назвал подписанный им закон «дефектным». «Несмотря на все его проблемы, я подписываю закон во имя сохранения национального единства», — отметил Трамп.

В декабре Европейский совет, высший политический орган Евросоюза, продлил экономические санкции против отдельных секторов российской экономики, они будут действовать как минимум до 31 июля 2018 года. Решение было принято после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель доложили совету о ходе выполнения минских соглашений.

Эти соглашения, заключили в ЕС, так и не были выполнены. В Москве ранее неоднократно заявляли, что санкции против России введены незаконно.