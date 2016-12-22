Саакашвили встретил год у стен Рады и предложил сделать это традицией

Следующий Новый год нужно также встречать у стен Верховной рады в Киеве, считает Михаил Саакашвили. «Будем вспоминать, как побеждали», — надеется бывший президент Грузии и нынешний оппозиционный украинский политик

Михаил Саакашвили (Фото: Serg Glovny / Zuma / TASS)

Бывший президент Грузии и лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили встретил Новый год в палатке у стен Верховной рады «в широком кругу друзей». Об этом политик написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«После того, что мы пережили и переживаем вместе, не мог встречать 2018 в другом месте», — отметил он.

Саакашвили также предложил превратить встречу Нового года в палаточном городке у стен Рады в традицию.

«В следующем году мы встретим Новый год под Верховной Радой как традицию и как победители. С прошлого года можем вспомнить, как мы начали борьбу, как мы будили страну, а в следующем — будем вспоминать, как побеждали», — выразил уверенность Саакашвили. «Я чувствую, что в этом году нас будет миллионы!» — добавил он.

В ноябре 2017 года Саакашвили говорил, что в том случае если администрация президента Петра Порошенко не пойдет навстречу требованиям протестующих, то Новый год Украина будет встречать уже без нынешних властей.

Протесты у стен Верховной рады в Киеве начались 17 октября. Участники акции потребовали у украинских властей отменить положение о депутатской неприкосновенности, создать антикоррупционный суд и внести поправки в избирательное законодательство. Среди протестующих — представители различных оппозиционных сил Украины, в том числе сторонники Саакашвили.

В начале декабря СБУ задержала Саакашвили. Его обвиняли в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности» (ч. 2 ст. 256 УК Украины). По версии украинской прокуратуры, деятельность Саакашвили финансировала «группировка экс-президента Украины Виктора Януковича». Однако суд отказался отправлять его под арест и выпустил на свободу.

В середине декабря издание Insider со ссылкой на источник сообщило, что Саакашвили написал Порошенко письмо, в котором попросил о «деэскалации» отношений между ними. Саакашвили также передавал украинскому лидеру свое предложение устно через посла одной из стран ЕС, добавил источник издания.

О том, что он намерен договориться с Порошенко, сам Саакашвили ранее говорил в эфире телеканала NewsOne. По его словам, сделать это необходимо, чтобы «не растаскивать» страну.