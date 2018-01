Трамп включил в текст поздравления врагов, ненавистников и «лживые СМИ»

В поздравлении с Новым годом президент США Дональд Трамп упомянул не только своих друзей и сторонников, но и своих врагов, ненавистников и «лживые СМИ». Он заявил, что «мы делаем Америку снова великой» быстрее, чем представлялось

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Новым годом, при этом он пожелал счастья и здоровья не только своим друзьям и сторонникам, но также врагам, ненавистникам и «лживым СМИ».

«Поскольку наша страна быстро становится сильнее и умнее, я хочу пожелать всем моим друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже самым бесчестным лживым СМИ счастья и здоровья в новом году. 2018 год станет отличным годом для Америки!» — написал Трамп.

В следующем твите Трамп заявил, что «мы делаем Америку снова великой — и намного быстрее, чем кто-либо представляет себе возможным».

В ходе предвыборной кампании большая часть американских СМИ, которые традиционно поддерживают демократов, выступила против него и поддержала его соперницу Хиллари Клинтон. При этом, как писал РБК, кампания Трампа обошлась в $408 млн, а фонд Клинтон потратил более $897 млн. На рекламу Трамп потратил $68 млн, а Клинтон — более $237 млн.

После победы Трампа, которую не смогли предсказать многие аналитики, демократическая пресса в ежедневном режиме начала публиковать материалы с критикой его действий, а также различные утечки, мнения и рассказы анонимных источников, которые не подвергались должной проверке. Наибольший размах получила кампания по обвинению команды Трампа в связях с Россией.

Трамп в ответ неоднократно обвинял многие ведущие СМИ Америки, в том числе CNN, The New York Times, ABC, NBC, The Washington Post и другие, в том, что они распространяют «фейковые новости», наполненные бездоказательными и непроверенными утверждениями.

В отличие от предшественников-республиканцев, которые также страдали от нападок демократической прессы Трамп не пытался наладить с ней контакт, главным каналом его общения с американцами стал Twitter. При этом Трамп много раз упрекал «фейковые СМИ» в том, что они не писали и не вспоминают о сомнительных действиях и нарушениях предыдущей, демократической, администрации Барака Обамы и его соперницы Хиллари Клинтон.

В декабре 2017 года он заявил, что в очередной раз уличил враждебные ему СМИ в публикации «фальшивых новостей». «Они вышли из-под контроля — корректное отражение информации ничего для них не значит», — написал тогда Трамп.

По его мнению, эти СМИ каждый раз пишут «большую ложь», которую затем им же и приходится опровергать. «Это пятно [на репутации] Америки», — подчеркнул президент.

Одним из самых скандальных случаев стала публикация BuzzFeed в январе 2017 года, которую до сих пор обильно цитируют американские СМИ, о том, что у российских спецслужб имеется компромат на президента США. В докладе говорилось, что Трамп якобы приглашал проституток, которые устроили ему «золотой дождь» в президентском номере в отеле «Ритц-Карлтон» в Москве. Он якобы знал, что в этом номере ранее останавливался президент США Барак Обама и его супруга Мишель, которых он ненавидел. А в гостинице, писало издание, ФСБ установила прослушку и скрытые камеры.

В октябре 2017 года WP со ссылкой на источники сообщила, что создание досье было спонсировано штабом Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократический партии, которые могли потратить на него миллионы долларов. Расследованием занималась вашингтонская фирма Fusion GPS, которая обратилась к бывшему сотруднику британской разведки Кристоферу Стилу. Он и составил доклад, обвинения из которого ​доказать так и не удалось.