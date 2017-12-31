Лукашенко начал поздравление с призыва притормозить «хоть на мгновение»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в первых строках своего новогоднего поздравления призвал «притормозить» на мгновение, чтобы подумать о важном. По его словам, главное отличие нашего времени — это его стремительный бег

Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В первых строках своего новогоднего поздравления белорусскому народу Александр Лукашенко отметил стремительный бег времени и призвал притормозить «хоть на мгновение», чтобы ​«увидеть, оценить, подумать о важном и сказать добрые слова».

Текст обращения опубликован на официальном сайте президента Белоруссии.

«Да, главное отличие нашего времени — его стремительный бег. Идти шагом сегодня равносильно остановке, стоять — это отступать назад. Мы постоянно куда-то торопимся, многое обязаны успеть, чтобы впереди замаячил тот самый, желанный результат. Впрочем, и в бурном потоке этой жизни притормозить иногда все же необходимо — хоть на мгновение, — чтобы увидеть, оценить, подумать о важном и сказать добрые слова», — сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, в 2017 году в стране были приняты «решительные меры по совершенствованию экономики», которые, заверил Лукашенко, неминуемо приведут к изменению белорусского общества.

«Мы рискнули заглянуть за горизонт, поставили перед страной цели завтрашнего дня. Достичь их — дело многих лет!» — заверил Лукашенко.

К молодежи президент обратился с призывом «Дерзайте, творите!». По его словам, для молодых Белоруссии «открыты все двери» и они «обязаны взять эту неимоверно трудную высоту».

Лукашенко также заверил старшее поколение, что и им «думать о покое не получится». «Вы нам нужны особенно сейчас. Нужны ваш опыт, знания, мудрость. Именно вы должны помочь молодым в процессе сложного движения вперед, уберечь их от необоснованного стремления сделать все за мгновение, опасности оторваться от реальной жизни и потратить время на бесполезное», — сказал глава белорусского государства.

«Ведь Беларусь всегда славилась чистотой, благоустроенностью городов и сел, гостеприимством людей. Но сейчас нам надо превзойти самих себя. Надо сделать страну образцовой. Чтобы каждый гость надолго сохранил в душе теплые воспоминания о ней. Чтобы мы могли еще больше гордиться своей Родиной — ухоженной, уютной для жизни, дружелюбной и уважаемой в мире», — сказал в обращении глава белорусского государства.