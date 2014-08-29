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Шпаргалка для правительства: как в мире реформировали пенсионную систему
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Шпаргалка для правительства: как в мире реформировали пенсионную систему
Экономика, 29 авг 2014, 19:01
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Шпаргалка для правительства: как в мире реформировали пенсионную систему

Сегодня на совещании у премьера Дмитрия Медведева может решиться судьба накопительной пенсионной системы. Наиболее вероятно, что накопительная часть пенсий будет отменена, полагают чиновники. Ранее на этой неделе вице-премьер Ольга Голодец провела закрытое совещание по пенсионной реформе, рассказывали РБК источники в правительстве. По их словам, обсуждались аргументы за отмену накопительной части пенсии, с которыми Голодец пойдет на совещание к премьеру. 

Человек, близкий к соцблоку правительства, говорит, что Медведеву может быть предложено как минимум два варианта реформы. Россия — не первая страна, в которой правительство пытается решить экономические проблемы, меняя условия пенсионной системы.

Фото: REUTERS 2014

Португалия

В конце 2011 года новоизбранное португальское правительство начало национализацию пенсионных накоплений граждан. Были изъяты накопления, которые португальцы передали в четыре крупнейших банка страны. Национализировали даже те активы банков, которые затронули пенсионные платежи в 2011 году. Правительство объяснило свои действия необходимостью сохранить бюджетный дефицит на уровне не выше 5,9% ВВП. Всего государство изъяло €6 млрд, при этом в 2011 году изъяли только 3,3 млрд, а остальную сумму – в июне 2012 года. В общей сложности реформа затронула около 30 тыс. пенсионеров.

Фото: Getty Images

Польша

В 2013 году правительство Польши приняло решение о передаче активов частных пенсионных фондов в государственную казну. Таким способом правительство решает проблему госдолга. Национализации подвергаются только те активы поляков, которые они вложили в облигации, то есть около половины сбережений. Польское правительство подсчитало, что от подобного маневра госдолг сократится на 8%. Более того, поляки должны были в течение трех месяцев (с апреля по июнь 2014 года) решить, какую форму сбережений они выбирают для своих будущих пенсий – накопительную или распределительную. После истечения срока «молчуны» автоматически переводятся на распределительную составляющую.

Фото: REUTERS 2014

Венгрия

В 2011 году правительство Венгрии приняло решение отказаться от многоуровневой пенсионной системы, действовавшей с 1998 года. Причиной такого решения стало резкое – с 8 до 11% ВВП – увеличение расходов государства на пенсионное обеспечение с 2000 по 2010 год. Госдолг Венгрии на тот момент составлял 60% ВВП, а правительству было необходимо улучшить свои бюджетные показатели, чтобы Евросоюз пролонгировал уже данные стране кредиты. Основным требованием ЕС стало улучшение показателей распределительной пенсионной системы. Чтобы выйти из положения, правительство Венгрии сделало накопительную часть пенсий исключительно добровольным выбором. Государство поставило граждан перед выбором: участвовать можно или в накопительной, или в распределительной системе. Это привело к тому, что часть венгров должны были отказаться от гарантированных ранее государством пенсий, а другая часть потеряла свои накопленные сбережения (около 10% ВВП). В результате большинство граждан сделали выбор в пользу распределительной пенсионной системы.

Фото: REUTERS 2014

Аргентина

В ноябре 2008 года аргентинский парламент одобрил правительственный план национализации частных пенсионных накоплений. Правительство объясняло, что таким образом оно пытается защитить пенсионные накопления от мирового финансового кризиса. Месяцем ранее президент Аргентины Кристина Фернандес предложила национализировать $30 млрд частных пенсионных накоплений. Такое предложение подняло волну критики, оппоненты обвиняли Фернандес в том, что она пытается не спасти сбережения населения, а наполнить государственную казну. В итоге частные пенсионные накопления были переданы в Национальную администрацию социального обеспечения (Anses) и направлены в специальный стабилизационный фонд.

Фото: REUTERS 2014

Словакия

В 2012 году правительство страны поменяло пропорцию пенсионных отчислений. Хотя общий процент пенсионных отчислений остался прежним, в распределительную систему вместо 9% стали перечислять 14%, в накопительную часть – 4% вместо 9%. При этом правительство Словакии обещает, что в 2024 году доля, отчисляемая в накопительную часть, увеличится до 6%.

Фото: REUTERS 2014

Латвия

Ситуация с пенсионными накоплениями латвийцев похожа на историю Словакии и Румынии. Как и в этих странах, там не происходило радикальных реформ пенсионной системы. Правительство обещало уравнять соотношение между накопительной и распределительной частями в 2009-2020 годах (по 10%), но этого не произошло. В 2010 году государству доставалось 18%, а частным фондам – только 2%. В 2011 году соотношение составило 16 к 4, в 2012 году – 14 к 6. Дальнейших изменений в ближайшем будущем не планируется.

Фото: REUTERS 2014

Чехия

В 2012 году парламент Чехии одобрил создание в стране накопительной пенсионной системы в дополнение к действующей государственной компоненте. Пенсионная реформа началась в 2013 году, но уже тогда правоцентристское правительство, которое провело пенсионную реформу, не пользовалось в Чехии популярностью. Победу на следующих выборах прочили социал-демократам, в программе которых была отмена накопительной пенсионной системы. На следующих выборах социал-демократы действительно победили, и в июне 2014 года министр финансов Чехии предложил отказаться от пенсионной реформы, инициированной предыдущим правительством. Предполагается, что Чехия откажется от текущей пенсионной системы к 2017 году. Новое правительство предлагает три варианта отказа от накопительной части пенсионной системы. Первые два предполагают возможность сохранения средств, которые люди накопили по новой системе, включая государственные деньги. Третий вариант, который не рекомендует сам министр финансов Чехии, предполагает изъятие средств, полученных гражданами от государства.

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия

В России официально существует и накопительная, и распределительная части пенсионной системы. В 2013 году правительство приняло решение о заморозке пенсионных накоплений граждан на сумму 240 млрд руб. за 2014 год. Также в НПФ не передали 110 млрд руб. за вторую половину 2013 года, сообщали РБК в ПФР. Решение о заморозке пенсионных накоплений объясняли необходимостью провести проверку негосударственных фондов. Однако в августе 2014 года правительство объявило, что средства за 2015 год на сумму 280 млрд руб. также будут заморожены. Министр труда Максим Топилин заявлял, что НПФ показывают низкую доходность, а вице-премьер Ольга Голодец говорила, что к накопительной системе слишком много вопросов.

Автор: Юлия Забавина.
Теги: мультимедиа , Фотогалерея , шпаргалка
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