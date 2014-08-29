Шпаргалка для правительства: как в мире реформировали пенсионную систему

Сегодня на совещании у премьера Дмитрия Медведева может решиться судьба накопительной пенсионной системы. Наиболее вероятно, что накопительная часть пенсий будет отменена, полагают чиновники. Ранее на этой неделе вице-премьер Ольга Голодец провела закрытое совещание по пенсионной реформе, рассказывали РБК источники в правительстве. По их словам, обсуждались аргументы за отмену накопительной части пенсии, с которыми Голодец пойдет на совещание к премьеру.

Человек, близкий к соцблоку правительства, говорит, что Медведеву может быть предложено как минимум два варианта реформы. Россия — не первая страна, в которой правительство пытается решить экономические проблемы, меняя условия пенсионной системы.