Рождение звезд и Кошачья Лапа. Reuters показал лучшие фото космоса — 2025

Объект NGC 2024, также известный как туманность Пламя. Она расположена в созвездии Орион, на расстоянии около 1,4 тыс. световых лет от Земли. В туманности находятся коричневые карлики — объекты, которые настолько малы, что их ядра никогда не смогут синтезировать водород, как делают полноценные звезды. Со временем свет коричневых карликов тускнеет и те остывают, поэтому их становится сложно наблюдать даже на небольших расстояниях от Земли. Расположенные в туманности Пламя карлики еще очень молоды