Рождение звезд и Кошачья Лапа. Reuters показал лучшие фото космоса — 2025
Reuters собрал самые красивые фотографии космоса, опубликованные в 2025 году. Рождение звезд, вид на южный полюс Юпитера и космическая пыль — в фотогалерее РБК
Облако газа и пыли, известное как объект Хербига — Аро 49/50. На снимке он наложился на изображение спиральной галактики и напоминает «космический торнадо», хотя в реальности галактика находится на расстоянии нескольких световых лет от объекта. Объект Хербига — Аро — результат выбросов из близлежащей формирующейся звезды, которая находится за пределами кадра в правом нижнем углу
Туманность Вуаль в созвездии Лебедя, также известная как Петля или Рыбачья Сеть. Это остаток взорвавшейся сверхновой звезды
Туманность Орла, также известная как Объект Мессье. Фото было впервые опубликовано в 2005 году и обновлено к 35-летней годовщине космического телескопа «Хаббл». На нем виден столб холодного газа и пыли высотой девять с половиной световых лет
Снимок — самое детальное изображение планетарной туманности NGC 1514 в созвездии Телец. Оно позволяет разглядеть в кольцах туманности скопления пыли сложных форм. В центре снимка — две звезды, одна из которых подходит к концу своего жизненного цикла
Сцена рождения новой звезды с участием Pismis 24, молодого звездного скопления в центре близлежащей туманности Омар, расположенного примерно в 5,5 тыс. световых лет от Земли в созвездии Скорпиона. Туманность называют также «колыбелью звезд» — это одно из ближайших к Земле мест рождения массивных звезд
Вид на южный полюс Юпитера с высоты 51,5 тыс. км. Овальные образования — это циклоны диаметром до 966 км
Протопланетный диск HH 30, окружающий новорожденную звезду в созвездии Тельца. «Диски, видимые с этой позиции, представляют собой уникальную лабораторию для изучения, как пылевые зерна дрейфуют и оседают», — отметили в Европейском космическом агентстве, назвав снимок главным фото февраля 2025 года
Светящаяся космическая пыль, нагретая молодыми массивными звездами в области газопылевого облака Стрелец B2 в галактике Млечный Путь. Стрелец B2 — самая массивная и активная область звездообразования в нашей галактике, здесь зарождается половина ее звезд
На снимке — туманность Красный Паук. Фото позволило впервые увидеть целиком вытянутые лучи туманности (показаны синим цветом), которые как бы образуют паучьи лапы. Длина каждой из них — около трех световых лет
Хотя объект на снимке выглядит единым, на самом деле это две галактики, которые очень далеко друг от друга. Явление, запечатленное на фото, называется «кольцо Эйнштейна». Оно возникает, когда свет от одной галактики изгибается под действием гравитации другого объекта, в данном случае другой галактики. Альберт Эйнштейн предсказал этот эффект в своих работах
Большое Магелланово Облако, галактика-спутник Млечного Пути. На фото виден горячий газ, созданный молодыми звездами
Остаток сверхновой Кассиопея A в одноименном созвездии. Это самый молодой из известных остатков сверхновой в нашей Галактике, звезда взорвалась за 10 тыс. лет до того, как ее свет достиг Земли в конце XVII века
Вид на протопланетный диск IRAS 04302+2247, расположенный на расстоянии около 525 световых лет от Земли в области звездообразования Тельца. Диаметр диска составляет 65 млрд км, что в несколько раз превышает диаметр Солнечной системы. «IRAS 04302+2247 служит прекрасным примером протозвезды — молодой звезды, которая все еще накапливает массу», — пояснили в Европейском космическом агентстве
Туманность NGC 6072 в созвездии Скорпион. Из ее центра в обе стороны вырываются несколько потоков вещества, сама туманность имеет асимметричную форму. Ученые предполагают, что это свидетельствует о наличии двух звезд: одна из них взаимодействует с умирающей звездой, которая уже начала терять внешние слои оболочки
Туманность NGC 6334, также известная как Кошачья (Медвежья) Лапа. Это область звездообразования, состоящая из газа, пыли и молодых звезд. В центре изображения и в правом верхнем углу видны скопления, где продолжается образование массивных звезд
На фото — объект Lynds 483, состоящий из двух активно формирующихся звезд. Они расположены в центре фигуры, напоминающей песочные часы, в непрозрачном горизонтальном диске из холодного газа и пыли. Запечатленные звезды находятся в созвездии Змеи, на расстоянии 650 световых лет от Земли
Карликовая галактика Leo P. На ее примере можно увидеть, как звезды формируются без влияния более крупных галактик, таких как Млечный Путь или Андромеда. Галактика Leo P начала формировать свои звезды, но прекратила вскоре после Эпохи реионизации. Большинство карликовых галактик, прекративших образование звезд, не возобновляют процесс, но Leo P стала исключением
Спиральная галактика NGC 1068, или Мессье 77. В центре находится черная дыра, которая в два раза тяжелее Млечного Пути
Еще одно фото галактики Мессье 77, названной в честь французского астронома Шарля Мессье. Однако ее открытие принадлежит не ему, а другому французу, Пьеру Мешену, и относится к 1780 году. Мессье 77 находится на расстоянии 45 млн световых лет в созвездии Кита
Объект NGC 2024, также известный как туманность Пламя. Она расположена в созвездии Орион, на расстоянии около 1,4 тыс. световых лет от Земли. В туманности находятся коричневые карлики — объекты, которые настолько малы, что их ядра никогда не смогут синтезировать водород, как делают полноценные звезды. Со временем свет коричневых карликов тускнеет и те остывают, поэтому их становится сложно наблюдать даже на небольших расстояниях от Земли. Расположенные в туманности Пламя карлики еще очень молоды
Область дальнего, или глубокого космоса за пределами Солнечной системы. Снимок показывает группу галактик в том виде, как они выглядели, когда Вселенной было 6,5 млрд лет — почти в два раза меньше, чем сейчас
