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Последствия пожара на железнодорожной станции в Шахтерске. Фоторепортаж
Вечером 26 октября железнодорожная станция Шахтерска (ДНР) попала под обстрел и там началось возгорание. Борьба с огнем и последствия пожара — в фоторепортаже РБК
26 октября в 21:30 в результате обстрела железнодорожной станции в Шахтерском районе (ДНР) загорелись 12 цистерн с топливом, стоящие на путях, и кровля станции, сообщило МЧС региона
Для тушения было привлечено около ста пожарных и 25 единиц техники, в том числе десять автоцистерн и пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части Иловайска
Спасателям удалось сохранить от возгорания 42 железнодорожные цистерны с горючими веществами и не допустить дальнейшего распространения огня
По данным ТАСС, огонь перекинулся на частные дома и автовокзал. Спасатели эвакуировали жителей ближайших домов. В 00:48 пожар был локализован, а к 02:19 ликвидирован
27 октября представители Республиканской топливной компании заявили: «На данный момент дефицита топлива на шахтерской нефтебазе нет, поставки идут в плановом режиме»
По сообщению МЧС ДНР, погибших и пострадавших нет
Шахтерск, ДНР
Шахтерск, ДНР
Шахтерск, ДНР