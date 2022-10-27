Последствия пожара на железнодорожной станции в Шахтерске. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:06
Против певца Витаса завели уголовное дело после конфликта в караоке-клубе Общество, 14:03
Почему на рынке медоборудования в России может возникнуть дефицит Pro, 13:59
Кремль назвал ложью сравнение памятников в Польше с «символами лжи» Политика, 13:58
Махачев заявил, что ему не хватило отца Хабиба в день триумфа в UFC Спорт, 13:51
Резюме руководителя среднего звена: какие ошибки не допустить Pro, 13:42
Заработал Web3-маркетплейс по продаже имен Telegram Крипто, 13:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Юрист сообщил о первой отмене уголовного дела о фейках об армии Общество, 13:32
Песков назвал личным мнением слова сенатора об «иноагентстве» уехавших Политика, 13:30
Чего ждать от ключевой ставки после пятничного заседания ЦБ Pro, 13:24
Пушилин сообщил о ликвидации плацдарма ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 13:23
Последствия пожара на железнодорожной станции в Шахтерске. Фоторепортаж Общество, 13:20 
В мэрии рассказали о создании новых рабочих мест по мере развития метро Город, 13:19
В Кремле отреагировали на недопуск российских волейболистов к Олимпиаде Спорт, 13:19
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Последствия пожара на железнодорожной станции в Шахтерске. Фоторепортаж

Вечером 26 октября железнодорожная станция Шахтерска (ДНР) попала под обстрел и там началось возгорание. Борьба с огнем и последствия пожара — в фоторепортаже РБК
Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

26 октября в 21:30 в результате обстрела железнодорожной станции в Шахтерском районе (ДНР) загорелись 12 цистерн с топливом, стоящие на путях, и кровля станции, сообщило МЧС региона

Фото:Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
По данным Донецкого агентства новостей, сначала прозвучало несколько взрывов, а после около железнодорожной станции Постниково начался сильный пожар. Огонь поднимался на несколько десятков метров. Пожару была присвоена третья степень сложности
Фото:Chp_donetsk_dnr / VK
Фото: Chp_donetsk_dnr / VK
Для тушения было привлечено около ста пожарных и 25 единиц техники, в том числе десять автоцистерн и пожарный поезд 54-й пожарно-спасательной части Иловайска
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Спасателям удалось сохранить от возгорания 42 железнодорожные цистерны с горючими веществами и не допустить дальнейшего распространения огня

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
По данным ТАСС, огонь перекинулся на частные дома и автовокзал. Спасатели эвакуировали жителей ближайших домов. В 00:48 пожар был локализован, а к 02:19 ликвидирован
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

27 октября представители Республиканской топливной компании заявили: «На данный момент дефицита топлива на шахтерской нефтебазе нет, поставки идут в плановом режиме»

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
По сообщению МЧС ДНР, погибших и пострадавших нет
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Шахтерск, ДНР
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Шахтерск, ДНР
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Шахтерск, ДНР
Авторы
Теги
Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа Шахтерск крупный пожар ДНР железнодорожная станция
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Мэр Шахтерска сообщил, что при пожаре из-за обстрела ВСУ пострадавших нет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter