Визит министра обороны Сергея Шойгу в КНДР. Фоторепортаж

Вечером 25 июля российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжественных мероприятиях к 70-летию окончания Корейской войны. У трапа самолета Шойгу встретил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам. В церемонии официальной встречи в аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) приняла участие рота почетного караула Корейской народной армии, сообщали в Минобороны.

Корейская война длилась с 1950 по 1953 год, по ее итогам страна оказалась разделена по 38-й параллели на Северную и Южную Корею. Мирный договор до сих пор не подписан. На стороне Южной Кореи была коалиция западных стран, включая США, Великобританию, Францию, Нидерланды, помощь Северной Корее оказывали Китай и СССР