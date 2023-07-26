Визит министра обороны Сергея Шойгу в КНДР. Фоторепортаж
Министр обороны Сергей Шойгу приехал в КНДР для участия в торжественных мероприятиях к 70-летию окончания Корейской войны. В российском военном ведомстве отмечали, что визит поспособствует «укреплению российско-северокорейских военных связей». Как проходит посещение КНДР российской делегацией — в фоторепортаже РБК
Вечером 25 июля российская военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в КНДР для участия в торжественных мероприятиях к 70-летию окончания Корейской войны. У трапа самолета Шойгу встретил министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам. В церемонии официальной встречи в аэропорту Сунан (пригород Пхеньяна) приняла участие рота почетного караула Корейской народной армии, сообщали в Минобороны.
Корейская война длилась с 1950 по 1953 год, по ее итогам страна оказалась разделена по 38-й параллели на Северную и Южную Корею. Мирный договор до сих пор не подписан. На стороне Южной Кореи была коалиция западных стран, включая США, Великобританию, Францию, Нидерланды, помощь Северной Корее оказывали Китай и СССР
На фото: министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй справа) и министр обороны КНДР генерал армии Кан Сун Нам (справа) в аэропорту Сунан. Главы оборонных ведомств прошли по красной ковровой дорожке мимо роты почетного караула.
Визит продлится до 27 июля. Он будет способствовать укреплению российско-северокорейских военных связей и станет важным этапом развития сотрудничества между двумя странами, подчеркнули в пресс-службе Минобороны России
Сергей Шойгу возложил корзину с цветами к монументам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на холме Мансуя в столице КНДР
Члены российской военной делегации во главе с Шойгу также возложили цветы к монументу Освобождения в Пхеньяне. Монумент был воздвигнут в 1946 году «в знак благодарности корейского народа советским воинам, павшим при освобождении Кореи в 1945 году», указало Минобороны РФ. Памятник представляет собой 30-метровую гранитную стелу, увенчанную красной звездой
На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии возложения цветов к монументу Освобождения
В Пхеньяне Сергей Шойгу провел переговоры с министром обороны КНДР генералом армии Кан Сун Намом. На них Шойгу выразил намерение «последовательно развивать двусторонние связи по всем направлениям», включая взаимодействия по линии оборонных ведомств. На фото: Сергей Шойгу (третий слева) и Кан Сун Нам (второй справа) во время встречи.
В ноябре 2022 года координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что КНДР направляла боеприпасы России под видом поставок военного снаряжения в страны Ближнего Востока и Северной Африки. Спустя месяц Кирби сказал, что КНДР поставляла боеприпасы ЧВК «Вагнер». Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора называл ложной информацию об оружии из Северной Кореи. Поставки оружия опровергали также в Министерстве национальной обороны КНДР