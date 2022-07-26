Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 59,41 (+0,73) Инвестиции, 15:58
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 58,66 (+0,88) Инвестиции, 15:58
«Макдоналдс», Paulig, Valio: как теперь называются знакомые бренды Общество, 17:53 
Фернандес не стал приостанавливать контракт с ЦСКА ради «Сантоса» Спорт, 17:47
Как устроены профессиональные сервисы организации командировок РБК и Smartway, 17:46
Bloomberg узнал о планах Москвы «продолжить давление» на Европу по газу Политика, 17:42
Федун ответил на сообщение об уходе с поста руководителя «Спартака» Спорт, 17:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:37
Минобороны заявило о распространении ложных данных о мобилизации Политика, 17:36
Акции сети Walmart упали на 9% после снижения прогнозов по прибыли Инвестиции, 17:31
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Свердловский губернатор предложил Росселю новую работу Политика, 17:29
Минобороны анонсировало стратегические учения «Восток-2022» Политика, 17:23
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 17:23
Кремль назвал темы встречи Путина и Эрдогана в Сочи Политика, 17:16
Названы самые угоняемые автомобили в США: список моделей Авто, 17:13
В Думе предложили без суда блокировать призывы к сбору денег для Украины Политика, 17:05
Война санкций ,  
0 

«Макдоналдс», Paulig, Valio: как теперь называются знакомые бренды

С конца февраля многие иностранные компании друг за другом объявляли о приостановке или прекращении работы в России. Процесс затронул общепит, известные марки одежды, прессу и другие сферы жизни. Российские юрлица меняют владельцев и перезапускают бренды. Как теперь называются и выглядят заменившие своих узнаваемых предшественников компании — в подборке РБК
Valio
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС, Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС, Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Финская Valio объявила о прекращении работы в России в начале марта. В конце апреля стало известно, что новым владельцем Valio в стране будет «Велком». В июле в компании «Валио» сообщили, что преемником бренда станет Viola. Выбор объяснили узнаваемостью марки. Плавленые сыры сохранят красное оформление, а для остальной молочной продукции разработан новый логотип в синем и белом цветах. Обновления произойдут с августа

Pizza Hut
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В начале марта компания Yum! Brands (KFC и Pizza Hut) решила приостановить работу своих заведений в России. 5 июля она сообщила, что продолжает процесс выхода с российского рынка. Права собственности на Pizza Hut были переданы местному оператору, который инициировал ребрендинг. В Москве и Петербурге стали появляться вывески «Пицца Н». Компания также находится в процессе передачи собственности на рестораны KFC

«Макдоналдс»
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС, Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС, Михаил Гребенщиков / РБК

Сеть «Макдоналдс» объявила о приостановке работы в России в начале марта, а 16 мая «Макдоналдс» заявил о продаже бизнеса в стране. Новым владельцем стал Александр Говор, его компания «ГиД» управляла по франшизе 25 ресторанами в Сибири. В День России 12 июня в помещениях самого первого «Макдоналдса» в СССР — в Москве на Пушкинской — открылся первый ресторан новой сети, названием стало «Вкусно — и точка»

L'Occitane
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС, Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС, Сергей Карпухин / ТАСС

Французская косметическая сеть магазинов L'Occitane в апреле 2022 года объявила о закрытии магазинов на фоне призывов к бойкоту сети из-за продолжения ее работы в России после начала спецоперации. В июне компания сменила учредителей российского юрлица — новыми владельцами вместо L'Occitane International S.A. стали российские топ-менеджеры. Магазины работают под вывеской «Л'Окситан»

Sephora
Фото:Роман Пименов / ТАСС, Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Роман Пименов / ТАСС, Владимир Астапкович / РИА Новости

В июле стало известно, что Sephora (LVMH) продаст свои российские магазины локальному менеджменту. Дальнейшая деятельность будет вестись под историческим названием российской сети Ile de Beauté

Levi's
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС, Андрей Любимов / РБК
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС, Андрей Любимов / РБК

В начале марта американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss&Co сообщил о приостановке работы на территории России. В конце июля стало известно, что компания договорилась о продаже прав аренды на свой магазин в ТЦ «Авиапарк» российскому дистрибьютору спортивных брендов Lestate, магазин возобновил работу под новым названием JNS. Представитель дистрибьютора сообщил РБК, что компании договариваются о продаже и других точек. Lestate планирует сохранить максимальный объем продукции Levi’s, но под вывеской JNS будет развиваться мультибрендовая сеть

Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay
Фото:Shutterstock, Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Shutterstock, Илья Питалев / РИА Новости

Польский производитель одежды LPP SA (бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) 4 марта сообщил о приостановке работы в России в связи с санкциями ЕС. В конце марта компания закрыла все магазины в России, прекратила инвестиции, онлайн-продажи и поставки в страну. Уже 20 мая LPP SA продала российский бизнес китайскому владельцу. Магазины открылись под новыми брендами.

Reserved сменил название на RE

Фото:Shutterstock, Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Shutterstock, Артем Геодакян / ТАСС
Cropp — CR
Фото:Shutterstock, Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Shutterstock, Илья Питалев / РИА Новости
Sinsay — СИН
Фото:Роман Пименов / ТАСС, Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС, Артем Геодакян / ТАСС
House — XC
Фото:Роман Пименов / ТАСС, Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС, Сергей Карпухин / ТАСС
Mohito — М
Paulig
Фото:fontankaspb / Telegram
Фото: fontankaspb / Telegram

Финская компания по производству и обжарке кофе Paulig Group в начале марта заявила, что уходит с российского рынка. 4 мая компания продала свой бизнес и завод в Твери гражданину Индии Викасу Сои. Теперь компания называется ООО «Милфудс» и собирается выпускать кофе под новым брендом Poetti

Журналы холдинга Independent Media
Фото:cosmo.ru, thevoicemag.ru
Фото: cosmo.ru, thevoicemag.ru

В начале марта издательская компания Hearst Magazines, подразделение американской медиагруппы Hearst, объявила о прекращении партнерских отношений с российскими издателями глянцевых журналов Shkulev Media и Independent Media в связи с «эскалацией гуманитарного кризиса». Shkulev Media Holding совместно с Hearst издавал в России журнал Elle. Independent Media по лицензии Hearst выпускал российские версии журналов Cosmopolitan, «Домашний очаг», «Популярная механика», Men’s Health, Esquire, Grazia и Robb Report. В мае холдинг Independent Media объявил о перезапуске брендов.

Cosmopolitan стал VOICE

Фото:esquire.ru, pravilamag.ru
Фото: esquire.ru, pravilamag.ru
Esquire — «Правила жизни»
Фото:mhealth.ru, mentoday.ru
Фото: mhealth.ru, mentoday.ru
Men’s Health — Men Today
Фото:GoodHouse.ru, novochag.ru
Фото: GoodHouse.ru, novochag.ru
«Домашний очаг» — «Новый очаг»
Фото:bazaar.ru, thesymbol.ru
Фото: bazaar.ru, thesymbol.ru
Harper's Bazaar — The Symbol
Фото:PopMech.ru, techinsider.ru
Фото: PopMech.ru, techinsider.ru
«Популярная Механика» — TechInsider
Завод Renault
Фото:Артем Геодакян / ТАСС, Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Артем Геодакян / ТАСС, Алексей Майшев / РИА Новости

6 июня завод французского Renault переименовали из ЗАО «Рено Россия» в АО «Московский автомобильный завод Москвич». В апреле Renault решил передать долю своего российского завода правительству Москвы в связи с «дефицитом средств на поддержание работы в России».

Таким образом, завод вернулся к своему историческому названию — в 1990-е завод Renault был создан на базе ОАО «Москвич». В мае 2022-го мэр столицы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей марки «Москвич»

Аудиторские и консалтинговые компании
Фото:Arnd Wiegmann / Reuters, b1.ru
Фото: Arnd Wiegmann / Reuters, b1.ru

Ernst & Young (EY)

Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young (EY) 7 марта объявила о прекращении работы в России. Компания заявила, что ее российское подразделение продолжит работу как самостоятельная организация. 7 июня российская практика получила бренд «Б1»

Фото:Zuma / ТАСC, delret.ru
Фото: Zuma / ТАСC, delret.ru

Deloitte

7 марта консалтинговая компания Deloitte также объявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Подразделения в этих странах были отделены от глобальной сети компании. В конце мая стало известно, что офисы в России и Белоруссии продолжат работу под новым названием «Деловые решения и технологии».

О выводе российских отделений из своего состава сообщили и остальные участники «большой четверки» аудиторов — PwC и KPMG

Фото:Danish Siddiqui / Reuters, tedo.ru
Фото: Danish Siddiqui / Reuters, tedo.ru

PwC

Российская компания, входившая в международную PricewaterhouseCoopers, с конца апреля продолжила работу под названием «Технологии Доверия»

Консалтинг в сфере недвижимости
Фото:officelovin.com, rentnow.ru
Фото: officelovin.com, rentnow.ru

CBRE

В марте—апреле об уходе из страны или отделении российского бизнеса объявили и ведущие консалтинговые компании в сфере недвижимости. Так, российская команда CBRЕ объявила о выходе из состава международной сети и продолжении деятельности в России в независимом статусе под брендом CORE.XP.

Российский бизнес еще одной компании, JLL, решил продолжить работу под названием IBC Real Estate

Фото:colliersinternational / VK, nikoliers / VK
Фото: colliersinternational / VK, nikoliers / VK

Colliers стала Nikoliers

Фото:cmwp.ru
Фото: cmwp.ru

Cushman & Wakefield

Компания передала бизнес под локальное управление в конце марта, сейчас это Commonwealth Partnership

Авторы
Теги
Анна Захарова, Ева Добросердова
При участии
Анастасия Антипова
мультимедиа Макдоналдс «Вкусно и точка» Renault
Материалы по теме
Из 1990-го в 2022-й: история «Макдоналдса» на Пушкинской в четырех фото
Общество
Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в «Москвич»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter