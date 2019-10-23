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Общество ,  
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Рокетмен, вор и трус: как политики обзывали друг друга

Президент Сирии Башар Асад обозвал вором своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана. Это не первый случай, когда главы стран нелестно отзываются друг о друге. Как политики обзывали коллег и какие получали оскорбления — в обзоре РБК
Реджеп Эрдоган и Башар Асад
Фото: Ibrahim Usta / Reuters

В октябре 2019 года президент Сирии Башар Асад (справа) назвал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана вором: «Эрдоган — вор, укравший фабрики, пшеницу, масло, а сейчас он ворует земли». Заявление он сделал в ходе встречи с военными на линии фронта в провинции Идлиб. 9 октября Турция начала операцию «Источник мира» и пересекла границу на севере Сирии. Анкара назвала целью этих действий борьбу с курдскими формированиями, которые она считает террористическими

Родриго Дутерте и Барак Обама
Фото: Michael Sohn / Bullit Marquez / AP
В сентябре 2016 года президент Филиппин Родриго Дутерте (слева) обозвал президента США Барака Обаму сукиным сыном. Так он отреагировал на озвученные Обамой планы обсудить с ним в ходе двусторонней встречи тему внесудебных казней на Филиппинах. Американский президент в ответ отменил запланированную встречу. Дутерте принес Обаме извинения спустя два года (в 2018 Обама уже не был президентом), назвав свое высказывание просто болтовней
Джо Байден и Дональд Трамп
Фото: AP

В мае 2019 года бывший вице-президент США (и возможный кандидат на президентских выборах 2020 года) Джо Байден (слева) во время встречи со своими сторонниками назвал президента страны Дональда Трампа клоуном. «Когда он говорит все эти смехотворные вещи (имелись в виду регулярные нападки Трампа на представителей Демократической партии. — РБК), я поднимаю руку и говорю: да все знают, кто ты, потому что они действительно знают», — сказал Байден. Трамп, выступая на митинге, высказался​ о Байдене: по его мнению, тот был хорошим вице-президентом только потому, что «умел целовать задницу Бараку Обаме»

Жаир Болсонару и Эмманюэль и Брижит Макрон
Фото: Adriano Machado / Benoit Tessier / Reuters

​В августе 2019 года президент Бразилии Жаир Болсонару (слева) задел президента Франции Эмманюэля Макрона комментарием по поводу внешности его жены Брижит. Один из пользователей Facebook разместил рядом две фотографии — Болсонару с 37-летней женой Мишель и Макрона с 66-летней Брижит — и подписал: «Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсонару». Бразильский президент отреагировал​ на этот пост фразой: «Не унижай человека. Лол». В ответ лидер Франции пожелал бразильцам президента, который «нормально себя ведет».

Это произошло на фоне спора между двумя президентами о ситуации с лесными пожарами в Амазонии. Макрон перед саммитом G7 предложил участникам обсудить происходящее в Бразилии, назвав это международным кризисом. Болсонару посчитал оскорбительным, что президент Франции не посоветовался с ним и не пригласил его на саммит (встреча лидеров G7 проходила в Биаррице)

Николас Мадуро и Энрике Пенья Ньето
Фото: Miraflores Palace / Reuters

Венесуэльский президент Николас Мадуро (слева) в августе 2017 года назвал​ президента Мексики Энрике Пенью Ньето трусом. Так он прокомментировал публикацию The Washington Post о том, что в телефонном разговоре американский лидер Дональд Трамп пытался убедить Пенью Ньето заплатить за строительство стены на границе США и Мексики. «Если бы я был президентом Мексики, я бы повалил все стены. Не то что этот трус», — заявил Мадуро

Дональд Трамп и Ким Чен Ын
Фото: Susan Walsh / AP

В сентябре 2017 года президент США Дональд Трамп (слева) назвал лидера КНДР Ким Чен Ына рокетменом (человеком-ракетой), выступая на Генассамблее ООН. «Рокетмен участвует в миссии по собственному убийству и уничтожению своего режима», — сказал Трамп, пояснив, что, если Северная Корея не остановит свою ядерную программу, у Вашингтона «не будет выбора, кроме как уничтожить ее».

Выступая на Генассамблее несколькими днями позже, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо назвал Трампа психически неуравновешенным.

Летом 2018 года Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились (саммит прошел в Сингапуре. — РБК), после чего американский президента назвал​ лидера КНДР забавным и очень-очень умным парнем

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Доналд Трамп, Ким Чен Ын
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