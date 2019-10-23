Рокетмен, вор и трус: как политики обзывали друг друга

Жаир Болсонару и Эмманюэль и Брижит Макрон

​В августе 2019 года президент Бразилии Жаир Болсонару (слева) задел президента Франции Эмманюэля Макрона комментарием по поводу внешности его жены Брижит. Один из пользователей Facebook разместил рядом две фотографии — Болсонару с 37-летней женой Мишель и Макрона с 66-летней Брижит — и подписал: «Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсонару». Бразильский президент отреагировал​ на этот пост фразой: «Не унижай человека. Лол». В ответ лидер Франции пожелал бразильцам президента, который «нормально себя ведет».

Это произошло на фоне спора между двумя президентами о ситуации с лесными пожарами в Амазонии. Макрон перед саммитом G7 предложил участникам обсудить происходящее в Бразилии, назвав это международным кризисом. Болсонару посчитал оскорбительным, что президент Франции не посоветовался с ним и не пригласил его на саммит (встреча лидеров G7 проходила в Биаррице)